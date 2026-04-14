Η Τεχεράνη εξετάζει Το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, εξετάζει η Τεχεράνη επιδιώκοντας να μην δοκιμάσει τα όρια ενός αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και να μην υπονομεύσει μια νέα προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η πιθανή αυτή κίνηση αντανακλά την πρόθεση της ιρανικής πλευράς να αποφύγει άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς οι δύο χώρες οργανώνουν τις λεπτομέρειες για νέα συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων με στόχο την παράταση της εκεχειρίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά από χθες στην εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος είναι η πραγματοποίηση νέων συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας για λίγες ημέρες θεωρείται από ορισμένες πηγές ρεαλιστική επιλογή, ώστε να αποφευχθεί κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανεκκίνησης του διαλόγου. Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική του, επιχειρώντας να αποδείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, εξέλιξη που θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης.

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει περιορίσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές μέσω της περιοχής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για πιθανή αποκλιμάκωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν, με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 98 δολάρια.

Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης. Όπως δήλωσε, «εάν το Ιράν πράγματι διακόψει τις αποστολές, αυτό θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει την επανάληψη ενός θερμού πολέμου», επισημαίνοντας ότι οι αγορές πιθανόν να εστιάσουν περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά.

Από την πλευρά της, η αναλύτρια της Control Risks Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι εκτίμησε ότι η προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει περισσότερα οφέλη παρά απώλειες από μια τέτοια κίνηση. «Δεν νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη παραχώρηση για την ιρανική πλευρά, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών» είπε χαρακτηριστικά.

Η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

