Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην New York Post ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες» στο Πακιστάν.

«Θα έπρεπε να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», σχολίασε.

«Είναι πιο πιθανό, ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης πεδίου κάνει εξαιρετική δουλειά» πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Πακιστανό στρατάρχη πεδίου στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, με τον οποίο ανέπτυξε μια σχέση πέρυσι, όταν το Πακιστάν βρισκόταν στη δίνη του δικού του πολέμου με την Ινδία.

«Είναι φανταστικός, και επομένως είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», είπε καθώς όπως τόνισε δεν έβρισκε τον λόγο να γίνει νέος γύρος συνομιλιών σε άλλη χώρα.

«Γιατί να πάμε σε κάποια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό;» είπε χαρακτηριστικά.

CENTCOM: Κανένα πλοίο δεν έσπασε τον αποκλεισμό στο Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, περίπου δέκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση αποκλεισμού πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, απέρριψαν τα δημοσιεύματα ότι υπήρξαν πλοία τα οποία πέρασαν το Στενό του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό του από τα αμερικανικά πλοία.

«Καμία κίνηση δεν κατάφερε να διασπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό, ενώ έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων» αναφέρουν.

