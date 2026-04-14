Ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, πέρασε από το Στενό του Ορμούζ, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό.

Πρόκειται για το Rich Starry, παλαιότερα γνωστό ως Full Star, το οποίο θα είναι το πρώτο που διασχίζει το Ορμούζ και θα βγει από τον Κόλπο από την έναρξη του αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία από την LSEG, την MarineTraffic και την Kpler και όπως μεταδίδουν το Reuters και το Bloomberg.

Το Rich Starr μπήκε στη μαύρη λίστα της Ουάσινγκτον το 2023 με την κατηγορία βοήθησε την Τεχεράνη να παρακάμψει τις ενεργειακές κυρώσεις.

Το Rich Starry είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεσαίου βεληνεκούς που μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης. Φόρτωσε το φορτίο στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, το Hamriyah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο έχει κινέζικο πλήρωμα.

Παράλληλα, ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το Murlikishan, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, κατευθύνθηκε επίσης προς το Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και όπως μεταδίδει το Reuters. Το άδειο δεξαμενόπλοιο αναμένεται να φορτώσει πετρέλαιο στο Ιράκ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler. Το πλοίο, παλαιότερα γνωστό ως MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Bloomberg, ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο, το Elpis, κατευθύνθηκε στον Κόλπο του Ομάν μέσω του Ορμούζ ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησε ο αποκλεισμός. Οι πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Vortexa δείχνουν ότι το Elpis είχε αγκυροβολήσει σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο πριν επιχειρήσει να περάσει από το Ορμούζ.

