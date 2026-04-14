Σε υπόθεση σκανδάλου με μεσάζοντες όπλων, οι οποίοι διευθέτησαν παράνομες συμφωνίες για την προμήθεια αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων σοβιετικής προέλευσης στο Νότιο Σουδάν και μαχητικών αεροσκαφών στη Λιβύη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, εμπλέκουν Βρετανοί Εισαγγελείς τον 48χρονο Έλληνα υπήκοο Χρήστο Φαρμάκη, ο οποίος υπήρξε «επίτιμος πρόξενος» του Νοτίου Σουδάν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου την Τρίτη στο Λονδίνο, ο 68χρονος Βρετανός υπήκοος David Greenhalgh, και ο Χρήστος Φαρμάκης, αντιμετωπίζουν αντίστοιχα 11 και 12 κατηγορίες για εμπλοκή σε μη αδειοδοτημένη προμήθεια όπλων κατά την περίοδο 2009-2016.

Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι και η δίκη τους άρχισε αυτή την εβδομάδα στο Southwark Crown Court. Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο Φαρμάκης επέλεξε να μην παραστεί στη δίκη, η οποία προχωρεί ερήμην του.

Ο εισαγγελέας Edmund Burge ανέφερε ότι ο Greenhalgh και ο Φαρμάκης είχαν «πολύ στενές διασυνδέσεις με ανώτερα πρόσωπα» στο Νότιο Σουδάν, προσθέτοντας ότι ο Φαρμάκης είχε διοριστεί «επίτιμος πρόξενος» του Νοτίου Σουδάν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι δύο κατηγορούμενοι μεσολάβησαν για συμφωνία που αφορούσε «πλήρες αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα», το οποίο αποκτήθηκε από την Ουκρανία έναντι σχεδόν 55 εκατ. δολαρίων, μεταξύ 2009 και 2011.

Ο Burge πρόσθεσε ότι το Νότιο Σουδάν αποτελούσε ακόμη τυπικά μέρος του Σουδάν μέχρι να αποκτήσει την ανεξαρτησία του το 2011, γεγονός που σήμαινε ότι η ημιαυτόνομη τότε περιοχή τελούσε υπό βρετανικό εμπάργκο όπλων.

Κατά τον ίδιο, ο Greenhalgh και ο Φαρμάκης συζήτησαν το ενδεχόμενο εξασφάλισης πιστοποιητικού τελικού χρήστη από την Ουγκάντα ως «κάλυψη», ώστε να αποκρυβεί ο πραγματικός προορισμός του πυραυλικού συστήματος.

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι ο Φαρμάκης συνελήφθη το 2016, αφού χρησιμοποίησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τη θέση του στον κρατικά χρηματοδοτούμενο οργανισμό Greater London Enterprise για να διευθετεί ιδιωτικά συμφωνίες όπλων.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φαρμάκη είχε προωθηθεί μήνυμα στον προϊστάμενό του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό εγγράφων που σχετίζονταν με σχέδια πώλησης μαχητικών αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων στη Λιβύη μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα έγγραφα υποδηλώνουν πως οι Greenhalgh και Φαρμάκης είχαν διευθετήσει την προμήθεια όπλων στο Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, κατά παράβαση εμπάργκο όπλων.

Η δίκη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, συνεχίζεται.