Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου χαιρετίζει την προώθηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς το ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η υιοθέτηση του νέου πλαισίου θα επιτρέψει στην Κύπρο να αποκτήσει σύγχρονους και σαφείς κανόνες, που θα προστατεύουν την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Εμπιστοσύνη και προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων

Η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών θεωρείται κρίσιμη για την εδραίωση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών και για την περαιτέρω ανάδειξη της Κύπρου ως ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού κόμβου. Η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, όπως σημειώνεται, αποτελεί διαχρονικό μοχλό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και προόδου της κοινωνίας.

Ο Σύνδεσμος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον και τονίζει ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική για επενδύσεις.

Παρέμβαση Μερσίνας Ισιδώρου

Η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μερσίνα Ισιδώρου, επισήμανε ότι ο Σύνδεσμος, στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες από έναν καίριο πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως τόνισε, στόχος είναι η ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.