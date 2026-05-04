Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ, σε ηλικία 53 ετών, καθώς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε μέσω Instagram ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Όπως ανέφερε, τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι υγιείς, ενώ τόνισε πόσο απολαμβάνουν τη ζωή με τα παιδιά τους, προστατεύοντας ωστόσο την ιδιωτικότητά τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μάντεν έγραψε: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Μάντεν».

Η Κάμερον Ντίαζ και ο Μπέντζι Μάντεν, που παντρεύτηκαν το 2015, έχουν ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, την κόρη τους Ράντιξ και τον γιο τους Κάρντιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2019 και το 2024 αντίστοιχα, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η απόφαση να αποκτήσουν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας ήρθε αφού το ζευγάρι αντιμετώπισε προβλήματα υπογονιμότητας, καταφεύγοντας σε εξωσωματική γονιμοποίηση, βελονισμό και συμπληρώματα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί, σύμφωνα με το Us Weekly. «Πέρασαν πάρα πολλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο», είχε αναφέρει πηγή όταν γεννήθηκε η κόρη τους.

Όπως και στις προηγούμενες ανακοινώσεις, το ζευγάρι επέλεξε να μη δημοσιεύσει φωτογραφίες του νεογέννητου, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους.

