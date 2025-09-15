Περισσότερο χρόνο για να εξεταστεί το ζήτημα των επενδύσεων από φυσικά πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε τη συζήτηση για το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν στην Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ένα άτομο με υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ, ακόμη κι αν κατέχει υπηκοότητα τρίτης χώρας, λογίζεται ως Ευρωπαίος πολίτης και δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Ωστόσο, η Κομισιόν αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίσουν αυστηρότερο πλαίσιο, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι σε άλλες χώρες ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές. Για παράδειγμα, η Εσθονία ελέγχει τέτοιου είδους πρόσωπα, ενώ η Αυστρία δεν εφαρμόζει έλεγχο. Το Υπουργείο ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει το θέμα, ενώ εισηγήθηκε να διατηρηθεί η δυνατότητα ελέγχου επενδύσεων εντός 15 μηνών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Cyprus International Businesses Association (CIBA) χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική» τη 15μηνη περίοδο, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσανατολίζονται σε παράταση του χρονικού αυτού πλαισίου. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ύπαρξης ασφάλειας δικαίου για επενδυτές αλλά και διασφάλισης των συμφερόντων του κράτους.

Σημείωσε ακόμη ότι πρέπει να τεθούν σαφή κριτήρια, καθώς υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα. «Ζητούμε να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας και ελέγχου και τα φυσικά πρόσωπα, όχι μόνο τα νομικά», τόνισε.

Τέλος, αναφερόμενος στις κρίσιμες υποδομές, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία που τις ορίζει και σύντομα θα εκδοθούν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να ενημερώνονται οι δυνητικοί επενδυτές.

ΚΥΠΕ