Όλες οι ξένες επενδύσεις, αξίας €2 εκατ. και άνω, θα αξιολογούνται μέσω του μηχανισμού ελέγχου ξένων επενδύσεων, ο οποίος θεσπίζεται με νομοσχέδιο που συζητήθηκε τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, παρουσιάζοντας στους βουλευτές τις αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο, ανέφερε πως προβλέπει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση κοινοποίησης της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης, τα κριτήρια και οι παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεση ξένης επένδυσης, τη διαδικασία ελέγχου και το είδος των πληροφορίων που απαιτούνται κατά το έλεγχο της ξένης επένδυσης.

Επίσης, προβλέπει ότι αρμόδια αρχή θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Βάσει του νομοσχεδίου, ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μπορεί να πηγαίνει πίσω 15 μήνες. Συνεπώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπάρχουν σκιές γύρω από τα κεφάλαια της επένδυσης, τότε θα μπορεί να ακυρώνεται. Κάτι το οποίο είναι ήδη σε ισχύ τα τελευταία πέντε χρόνια στη βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή, δήλωσε πως πρόθεση είναι η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου των ξένων επενδύσεων. Είπε πως θα μπορούν να ελεγχθούν επενδύσεις στους τομείς των τραπεζών, της υγείας, των ακινήτων, του τουρισμού και άλλων μεγάλων επενδύσεων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως μέσω του νομοθετήματος η Κύπρος θα ανταλλάσσει πληροφορίες για τις επενδύσεις με άλλες χώρες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρος Καυκαλιάς δήλωσε ότι στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Να σημειωθεί πως στόχος της Κυβέρνησης είναι να εγκριθεί το νέο νομικό πλαίσιο πριν το τέλος Σεπτεμβρίου.