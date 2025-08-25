Πολλοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας χώρας για μετεγκατάσταση — ειδικά αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στη χώρα προορισμού σας. Από τους φορολογικούς κανονισμούς και τις δυνατότητες της αγοράς έως την ποιότητα ζωής και τις υποδομές, η εύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από τον διεθνή ασφαλιστικό πάροχο William Russell, βαθμολόγησε 10 ευρωπαϊκές χώρες σε έξι εξίσου σταθμισμένες μετρήσεις: πυκνότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων, ποσοστά επιβίωσης ενός έτους, επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, υποδομές συνεργασίας, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και αριθμό δισεκατομμυριούχων ιδρυτών. Στη συνέχεια, η ομάδα υπολόγισε τον μέσο όρο αυτών των βαθμολογιών για να υπολογίσει την τελική «βαθμολογία επιχειρηματία του εξωτερικού».

H Κιμ ΜακΚλάτσι επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού θέτει το ερώτημα ποια είναι η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη για τους επιχειρηματίες; «Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αναλύσαμε ένα ευρύ φάσμα δεικτών – από τα ποσοστά επιβίωσης των νεοσύστατων επιχειρήσεων και τη διαθεσιμότητα χώρων συνεργασίας έως τις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού. Είτε θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή είτε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό, αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πιο υποσχόμενες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη».

Αλλά πέρα ​​από το τελικό αποτέλεσμα επισημαίνει, παράγοντες όπως η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η υποστήριξη για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ένα ακμάζον επιχειρηματικό οικοσύστημα παίζουν σημαντικό ρόλο.

Στην ιστοσελίδα www.william-russell.com/blog/european-expat-entrepreneurs με θέμα «έναρξη επιχείρησης στην Ευρώπη οι χώρες με βάση την βαθμολογία είναι:

>> Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καλύτερη χώρα για τους επιχειρηματίες του εξωτερικού στην Ευρώπη και η βαθμολογία είναι 8,66/10 και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας χάρη στον ισορροπημένο συνδυασμό ευκαιριών , υποδομών και επενδύσεων . Έχει μακράν τις υψηλότερες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην τεχνολογία, με πάνω από 3 δισεκατομμύρια λίρες (4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) να έχουν επενδυθεί σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες (2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) περισσότερες από τη δεύτερη υψηλότερη χώρα, τη Γερμανία. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε υψηλή θέση στην πυκνότητα νέων επιχειρήσεων, με 18,62 νέες επιχειρήσεις ανά 1.000 εργαζόμενους.

>> Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σουηδία με βαθμολογία 7,47/10. Υποδεικνύεται, με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (57,71%) μεταξύ των πέντε κορυφαίων και ένα σταθερό ποσοστό επιβίωσης 95,7%, η Ολλανδία παρέχει μια σταθερή , καλά συνδεδεμένη οικονομία για νέες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η ισχυρή ψηφιακή υποδομή και η ποιότητα ζωής της εξηγούν γιατί κατατάσσεται σταθερά ως ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για τους επιχειρηματίες του εξωτερικού.

>> Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελβετία με βαθμολογία 7,37/10. Η αρθρογράφος αναφέρει ότι η χώρα συνδυάζει την υψηλή παραγωγικότητα με την πρόσβαση σε κεφάλαια . Ενώ το ποσοστό επιβίωσής της είναι χαμηλότερο, στο 82%, διαθέτει σημαντικές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου (879,5 . Έχει περιθώριο ανάπτυξης σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων — μόλις 41,25 εκατομμύρια λίρες (55 εκατομμύρια δολάρια) το 2025 — αλλά προσφέρει θεσμική υποστήριξη και υψηλό βιοτικό επίπεδο που προσελκύει τους ομογενείς με οικογένειες.

>> Η Κύπρος βρίσκεται στην 5η θέση με βαθμολογία 6,77/10. Στο άρθρο σημειώνεται «Η Κύπρος ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες της για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων , με υψηλή πυκνότητα νέων επιχειρήσεων (12,79) και σταθερό ποσοστό επιβίωσης (87,8%). Ωστόσο, οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι χαμηλές (500.000 δολάρια ΗΠΑ), γεγονός που υποδηλώνει ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης εδώ είναι πιο δύσκολη. Η Κύπρος είναι ένας ανερχόμενος προορισμός για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ελκυστικός για τους ψηφιακούς νομάδες και τους ιδρυτές μικρών επιχειρήσεων που αναζητούν μια μεσογειακή βάση με πρόσβαση στην ΕΕ».

>> Στην έκτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία με βαθμολογία 6,29/10. Η Νορβηγία συνδυάζει ένα σταθερό εργατικό δυναμικό, μια αξιοπρεπή επιχειρηματική πυκνότητα και ισχυρή ψηφιακή συνδεσιμότητα. Έχει περιθώριο ανάπτυξης σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων — μόλις 41,25 εκατομμύρια λίρες (55 εκατομμύρια δολάρια) το 2025 — αλλά προσφέρει θεσμική υποστήριξη και υψηλό βιοτικό επίπεδο που προσελκύει τους ομογενείς με οικογένειες.

>> Σ την έβδομη θέση βρίσκεται η Ισλανδία με βαθμολογία 6,13/10. Το ποσοστό δημιουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ισλανδία είναι υψηλό — 12,07 ανά 1.000 εργαζόμενους — και διαθέτει ένα από τα πιο ενεργά εργατικά δυναμικά στην Ευρώπη. Αλλά πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν διαρκούν: το ποσοστό επιβίωσης 73,5% είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 10 κορυφαίων.

>> Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Εσθονία με βαθμολογία 6,08/10. Έχει δημιουργήσει μια μηχανή νεοσύστατων επιχειρήσεων γύρω από την ψηφιακή υποδομή της. Ηγείται στην ήπειρο σε πυκνότητα νέων επιχειρήσεων — 24,32 ανά 1.000 άτομα — και μεγάλο μέρος αυτού καθοδηγείται από την πολιτική.

>> Στην ένατη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο με βαθμολογία 6,08/10. Το Λουξεμβούργο έχει τον υψηλότερο αριθμό χώρων συνεργασίας ανά κάτοικο στην Ευρώπη (10,5 ανά 100.000 άτομα) — ένα σημάδι του φιλικού προς την απομακρυσμένη εργασία περιβάλλοντος και της ελκυστικότητας μικρών ομάδων. Η επιχειρηματική του πυκνότητα είναι υψηλή, αλλά το επιχειρηματικό κεφάλαιο παραμένει μέτριο στα 15,75 εκατομμύρια λίρες ή περίπου 21,3 εκατομμύρια δολάρια.

>> Στην δέκατη θέση βρίσκεται το Βέλγιο με βαθμολογία 5,97/10. Το Βέλγιο έχει καλή απόδοση στην επιβίωση (93,8%) και προσφέρει ένα αξιοπρεπές μερίδιο χρηματοδότησης (περίπου 247,9 εκατομμύρια δολάρια), αλλά η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού (45,38%) και η πολυπλοκότητα των προσλήψεων μπορούν να δημιουργήσουν προκλήσεις.

Να σκεφτούν τα οφέλη των εργαζομένων

Τι κάνει μια χώρα ιδανική για τους επιχειρηματίες του εξωτερικού στην Ευρώπη; Στο άρθρο αναφέρεται «είναι δυνατό να αποκομίσετε κέρδος, να δημιουργήσετε μια ομάδα και να διατηρήσετε τα επιχειρηματικά σας πρότυπα στο εξωτερικό —ειδικά όταν προσφέρετε ελκυστικά οφέλη στους εργαζομένους . Αλλά πέρα ​​από το τελικό αποτέλεσμα, παράγοντες όπως η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η υποστήριξη για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ένα ακμάζον επιχειρηματικό οικοσύστημα παίζουν σημαντικό ρόλο».

Σημειώνεται μεταξύ άλλων «καθώς ο πόλεμος για ταλέντα γίνεται ολοένα και πιο έντονος, οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν καλύτερα τα οφέλη που προσφέρουν στους εργαζομένους. Το σωστό πακέτο παροχών θα μπορούσε να σας βοηθήσει να προσελκύσετε, να διατηρήσετε και να δώσετε κίνητρα στους καλύτερους εργαζομένους σας, δίνοντάς σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και βοηθώντας σας να αναπτύξετε την επιχείρησή σας διεθνώς».