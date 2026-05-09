Έτοιμος να κατεβάσει κλούβες στους δρόμους αν πραγματοποιείτο η εκδήλωση χθες των κτηνοτρόφων στον κόμβο Ριζοελιάς, ήταν ο υπουργός Κώστας Φυτιρής.

Προς τούτο είχε δώσει οδηγίες στην Αστυνομία, η οποία αρχικά είχε βγάλει μια «νωχελική» ανακοίνωση περί κλεισίματος δρόμων χωρίς όμως να προειδοποιεί τους κτηνοτρόφους, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του αρμόδιου υπουργού. Ο οποίος φρόντισε να στείλει τα μηνύματα στους επικεφαλής των διοργανωτών πως θα ήταν υπεύθυνοι αν παρέβαιναν τις οδηγίες και έκλειναν τον κόμβο.

Εξ ου και μετά οι κτηνοτρόφοι άλλαξαν ρότα και εν τέλει ακύρωσαν την εκδήλωση. Ελπίζουμε να τα βρουν οι δυο πλευρές και να μην ταλαιπωρηθεί κανένας ούτε να ζήσουμε χειρότερα.

ΜΙΧ.