Την πληροφορία ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετέδωσε το πρωί της Τρίτης το Reuters.

Σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν όπου διεξήχθη και ο πρώτος – χωρίς αποτέλεσμα – γύρος διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται πως, βάσει όσων έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, η προθεσμία στην Τεχεράνη για να συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον λήγει σε εννέα μέρες.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «τηλεφώνησε σήμερα το πρωί» και ότι «θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στη δήλωση του Τραμπ, είπε ότι συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι σημειώνεται πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Ουέιλς είπε ότι η θέση των ΗΠΑ δεν άλλαξε ποτέ κατά τη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ.

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου Τραμπ παρέμεινε σταθερή σε αυτό το όριο και σε πολλά άλλα. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», είπε.

Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών, είπε ο Βανς

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, έκρινε χθες Δευτέρα ο Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά, τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί -μεταξύ άλλων- να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

“We've made clear that we absolutely need to see the nuclear material come out of the country of Iran…the ball is in the Iranians' court because we put a lot on the table.” — VP Vance pic.twitter.com/s4Ki2HqL4U April 14, 2026

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.

⁨⁨We’ve been extremely clear on our redlines. Iran can never have a nuclear weapon. At the same time, if it gives up its nuclear program, it can gain a lot from these negotiations. I hope they choose wisely.⁩ pic.twitter.com/lnZhWzItzK — JD Vance (@JDVance) April 14, 2026

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

