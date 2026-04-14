Έχει εξαντληθεί η υπομονή στη Λάρνακα λόγω των καθυστερήσεων, αλλά και του αλαλούμ που παρατηρείται γύρω από την υλοποίηση αναπτύξεων σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας. Η μουρμούρα και η ανησυχία εντάθηκε τα τελευταία 24ωρα, αφού η Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν θα καταθέσει τελικά, πρόταση για αναπτύξεις στις δύο υποδομές που θα περιλαμβάνουν και χερσαίους χώρους. Κι αυτό παρά τις διαβεβαιώσεις, που ανέδειξε μέσω σειράς ρεπορτάζ ο «Φ», πως προχωρά η κατάρτιση της πρότασης και πως θα κατατεθεί τέλος του μηνός.

Ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας θα καταδείξει ποιοι χερσαίοι χώροι θα αποδεσμευτούν και έπειτα θα υποδειχθεί στην ΑΛΚ πώς θα προχωρήσει. Το γιατί η Αρχή Λιμένων ετοίμαζε πρόταση αφού θα ακολουθείτο άλλη διαδικασία, γεγονός που είδε, μάλιστα, το φως της δημοσιότητας εδώ και λίγες εβδομάδες, παραμένει αναπάντητο. Το μόνο δεδομένο είναι πως καταγράφονται σοβαρότατες καθυστερήσεις σε όσα εξαγγέλθηκαν και τέτοια γεγονότα, που έρχονται να προστεθούν σε σειρά άλλων, μόνο ερωτήματα και καχυποψία προκαλούν.

Ν.Χ