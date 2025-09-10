Περισσότεροι από 300 Κύπριοι που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα “Minds in Cyprus” σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία “Minds in Cyprus” αποτελεί μέρος της στρατηγικής brain gain και ήδη εμφανίζει θετικά αποτελέσματα, με τη χρήση της να αυξάνεται σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ιστοσελίδα που τέθηκε σε λειτουργία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των Κυπρίων του εξωτερικού, καταγράφοντας μεγάλο ενδιαφέρον από τους χρήστες της.

Σύμφωνα με την Προεδρία, σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, πάνω από 300 Κύπριοι εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, προκειμένου να αναζητήσουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στο προφίλ τους. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, τα μέτρα φορολογικών κινήτρων καθιστούν την επιστροφή στην Κύπρο πιο ελκυστική. Η φοροαπαλλαγή αυξάνεται από το 20% στο 25% στο εισόδημα της πρώτης εργοδότησης, ενώ το όριο απαλλαγής αυξάνεται από 8.550 ευρώ σε 25.000 ευρώ ετησίως.

Η Προεδρία καταλήγει ότι η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης αποδίδει ήδη καρπούς και ανοίγει νέους δρόμους για τον επαναπατρισμό των ταλέντων της Κύπρου.