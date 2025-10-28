Παρά τη βελτίωση του νομοσχέδιου σε σχέση με τον επαναπατρισμό ταλέντων, στο πλαίσιο της προσέλκυσης επαγγελματιών και επιχειρηματιών από το εξωτερικό, εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις στη Βουλή.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ήδη 500 κύπριοι που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο. Ήδη για το σκοπό αυτό λειτουργεί η πλατφόρμα «Minds in Cyprus» . Κατά την χθεσινή συζήτηση του νομοσχέδιου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, συνεχίστηκαν οι επιφυλάξεις από το ΑΚΕΛ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, διερωτήθηκε στη βάση ποιου στρατηγικού σχεδιασμού προτείνεται η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων. Κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει τον αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου. Μάλιστα, ο κ. Καυκαλιάς επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, υποστήριξε πως την περίοδο 2021-2023 μέσω της παραχώρησης φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση στελεχών εταιρειών στην Κύπρο, από τις 25 χιλ. που αξιοποίησαν τα κίνητρα, μόνο πέντε ήταν Κύπριοι.

Μάλιστα, σημείωσε, πως το κράτος μέσω της παραχώρησης των φορολογικών κινήτρων είχε μείωση των φορολογικών εσόδων κατά €406 εκατ. Έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση που έχουν οι κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, τονίζοντας πως «όσοι σπουδάζουν γιατροί στο εξωτερικό θα έρχονται στην Κύπρο και θα λαμβάνουν φορολογικές εκπτώσεις». Την ανησυχία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, εξέφρασε η Μαρία Γρηγοριάδου, ειδικά για το ζήτημα της στόχευσης του νέου πλαισίου.

Διερωτήθηκε ποια είναι η στόχευση του μέτρου και η στρατηγική προσέλκυσης νέων ταλέντων. Υποστήριξε πως υπάρχει άνιση μεταχείριση των Κύπριων πολιτών που σπουδάζουν στην Κύπρο, καθώς όπως είπε, δεν θα λάβουν καμία φορολογική απαλλαγή. Για το ζήτημα της στόχευσης η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών σημείωσε, πως όποια στήριξη από το κράτος θεωρείται κρατική ενίσχυση, επισημαίνοντας πως γι αυτό το λόγο το σχέδιο είναι πιο ευρύ. Εκ μέρους του Τμήματος Φορολογίας, αναφέρθηκε από την προσέλκυση στελεχών ξένων εταιρειών στην Κύπρο, το κράτος είχε έσοδα καθώς πρόκειται για νέους φορολογούμενους.

Με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο το νέο πλαίσιο θα καλύπτει και τους αυτοτελώς εργαζόμενους ενώ εισάγεται εισοδηματικό όριο €30.000, το οποίο πρέπει να ξεπερνά το εισόδημα του αιτητή κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης εργοδότησης ή επιχείρησης στη Δημοκρατία. Επίσης προβλέπει πως ο αιτητής πρέπει να έχει υπάρξει κάτοικος Κύπρου σε οποιοδήποτε έτος πριν από τα επτά συνεχή έτη απουσίας του από τη Δημοκρατία. Το πλαίσιο μπορούν να το αξιοποιήσουν πρόσωπα που έχουν τίτλο σπουδών και εργάζονται στο εξωτερικό για τρία χρόνια καθώς και πρόσωπα χωρίς τίτλο σπουδών και βρίσκονται στο εξωτερικό για εφτά χρόνια.