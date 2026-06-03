Από αναβολή σε αναβολή πάει η δίκη εναντίον των Γιώργου Τάττη και Οζ Καραχάν, οι οποίοι κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν την ανάρτηση πανό -«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ»- στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2024.

Αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας και το αστείο συνεχίστηκε. Αστείο, γιατί δεν αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να αποσύρει τις κατηγορίες για να τελειώσει αυτή η ιστορία που εξευτελίζει τη δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.

Και επειδή ούτε η Γενική Εισαγγελία ούτε το Προεδρικό τολμούν να αποσύρουν την υπόθεση, οι Τάττης και Καραχάν, που τιμούν τη δημοκρατία όσο ελάχιστοι, τραβολογούνται κάθε τρεις και λίγο στο δικαστήριο. Για να ρεζιλεύεται κι άλλο αυτό που αποκαλούμε «κυπριακή δικαιοσύνη». Δικαιοσύνη;

ΑΛ.ΜΙΧ.