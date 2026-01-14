Την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 ανακοίνωσε ο Οζ Καραχάν, ο οποίος κατέρχεται με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στη Λευκωσία

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Κύπρος διανύει μια κρίσιμη περίοδο. Προκλήσεις στην κυριαρχία της χώρας, βαθιά και συστημική διαφθορά, οικονομική ανασφάλεια που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, η συνεχιζόμενη φυγή νέων στο εξωτερικό και μια δημογραφική μεταβολή που σταδιακά αναδιαμορφώνει την ίδια τη χώρα έχουν συγκλίνει σε μια μόνιμη κατάσταση. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα διάχυτο αίσθημα ότι η σταθερότητα έχει αντικατασταθεί από την αβεβαιότητα.

Δεν υπήρξε πρόσφατα περίοδος κατά την οποία τόσες κρίσεις να συνυπάρχουν με τέτοια ένταση και διάρκεια. Για πολλούς πολίτες, η επιστροφή σε μια κανονική και βιώσιμη χώρα δεν μοιάζει πλέον ρεαλιστική, ενώ η εμπιστοσύνη στην πολιτική έχει σε μεγάλο βαθμό διαρραγεί.

Ωστόσο, δεν υπάρχει άλλη Κύπρος. Υπάρχει μόνο αυτή η χώρα και το μέλλον που επιλέγουμε να διαμορφώσουμε μέσα σε αυτήν. Γι’ αυτό, η παραίτηση και η αποστασιοποίηση δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές πρακτικές και το πολιτικό κατεστημένο που φέρουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και να διεκδικηθεί εκ νέου αυτό που ανήκει στην κοινωνία συνολικά: η ακεραιότητα του κράτους, η αξιοπιστία των θεσμών και το δικαίωμα σε ένα μέλλον που δεν θα ορίζεται από την παρακμή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, ως υποψήφιος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, της μόνης πολιτικής δύναμης με περισσότερα από τριάντα χρόνια συνεχούς πολιτικής παρουσίας και καθαρό πολιτικό μητρώο, αναγνωρισμένης από την κοινωνία για την ακεραιότητά της και την άρνησή της να συμβιβάσει βασικές αρχές για την εξουσία. Η πολιτική μου προσέγγιση θα συνεχίσει να βασίζεται στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της δημοκρατικής συνέχειας, στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να στηρίζεται οικονομικά και κοινωνικά στις δικές της δυνάμεις, και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσα από διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό προς τον πολίτη.

Η πολιτική απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιαφορία. Οφείλει να αποτελέσει τη βάση για ανανεωμένη συμμετοχή, έλεγχο και δημοκρατική ευθύνη, γιατί ουσιαστική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ενεργό παρουσία των πολιτών στη δημόσια ζωή. Μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή ουσιαστική και διαρκή.

Οζ Καραχάν

Υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας Κίνημα Οικολόγων