Μάλλιασε η γλώσσα μας να προειδοποιούμε ότι επιβάλλεται ο περιοδικός έλεγχος των οικοδομών ώστε να διαπιστώνεται ποιες από αυτές κατέστησαν επικίνδυνες προκειμένου να στηρίζονται, να συντηρούνται, για να αποφύγουμε θανάτους και τραυματισμούς ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής.

Με αφορμή την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Λεμεσό, ο κ. Κωνσταντής, αφού ανέφερε ότι το Επιμελητήριο θέτει το θέμα εδώ και μια δεκαετία, πρόσθεσε, πως θα συζητηθούν προτάσεις σε επίπεδο ΕΤΕΚ, οι οποίες θα τεθούν ενώπιον του υπουργού Εσωτερικών προς άμεση εφαρμογή, νοουμένου ότι αυτό δεν προσκρούει στη νομοθεσία.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντής, ενόψει αυριανής συνάντησης με τον υπουργό Εσωτερικών (κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΤΕΚ) συζήτησε το θέμα με συναδέλφους του και υπάρχει πρόθεση να τεθούν προς συζήτηση/υλοποίηση τα ακόλουθα:

-Να δοθούν κίνητρα για κατεδάφιση όσων οικοδομών κριθούν κατεδαφιστέες καθώς και κίνητρα για επιδιόρθωση όσων κτηρίων η κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη. Η χρονική διάρκεια των κινήτρων μπορεί να ισχύει για έξι μήνες. Στα κίνητρα μπορεί να περιληφθεί πρόνοια για μηδενικό ΦΠΑ στις εργασίες που θα εκτελεστούν ή να αφορούν φοροαπαλλαγές ή χαρισμένο συντελεστή τον οποίο θα μπορούν να πουλήσουν οι ιδιοκτήτες για να επιδιορθώσουν την επικίνδυνη οικοδομή.

(Για τις υπό κατεδάφιση οικοδομές, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι στα κίνητρα μπορεί να περιληφθεί και μειωμένος ΦΠΑ ή και δωρεάν συντελεστής π.χ. 5% που θα αξιοποιηθεί για ανέγερση νέας οικοδομής στη θέση του κτηρίου το οποίο θα κατεδαφιστεί. Ο κ. Κωνσταντής ξεκαθάρισε, πως θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι ο συντελεστής θα δίνεται για ήδη κηρυγμένες οικοδομές ως επικίνδυνες, ώστε το κίνητρο να μην τύχει εκμετάλλευσης από όσους θέλουν απλώς να κτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Μπορεί, είπε, να υπάρχει μέγιστο εμβαδόν 50 τετραγωνικά μέτρα για όσους αξιοποιήσουν το κίνητρο, σε περίπτωση βεβαίως που αυτό εγκριθεί).

-Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία να αναρτηθούν όλες οι επικίνδυνες οικοδομές ώστε να λάβουν γνώση και οι πολίτες, με σκοπό και την προστασία τους σε περίπτωση κατά την οποίαν είτε νοικιάζουν διαμερίσματα σε επικίνδυνα κτήρια χωρίς να το γνωρίζουν είτε προτίθενται να αγοράσουν μία από τις μονάδες κοκ.

-Οι ΕΟΑ να τοποθετήσουν πινακίδες έξω από τις επικίνδυνες οικοδομές (αν χρειαστεί και σε δεύτερη γλώσσα) ώστε να ενημερώνονται οι ένοικοι ή όσοι προτίθενται να νοικιάσουν ή να αγοράσουν διαμέρισμα, για την επικινδυνότητα της οικοδομής.

-Δημιουργία ειδικού ταμείου για στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών. Με τα συγκεκριμένα κονδύλια οι ΕΟΑ θα έχουν την ευχέρεια να προχωρούν στη λήψη μέτρων, με παράλληλη επιβολή ΜΕΜΟ (δηλαδή περιορισμών) σε περίπτωση κατά την οποίαν οι ιδιοκτήτες των οικοδομών επιχειρήσουν να τι αξιοποιήσουν, ώστε να ανακτάται (και μάλιστα με σημαντικό επιτόκιο) το ποσόν που έχει καταβληθεί από το δημόσιο.

-Εξέταση του ενδεχομένου έκδοσης διατάγματος με βάση το οποίο να απαγορεύεται η ενοικίαση επικίνδυνης οικοδομής, εκτός και αν προσκομιστεί επιστημονικά τεκμηριωμένη βεβαίωση ότι έχει αρθεί η επικινδυνότητα της οικοδομής. Τα κτήρια αυτά, πρέπει να αφαιρεθούν και από τις διάφορες πλατφόρμες ενοικίασης και δεν υπάρξει συμμόρφωση, να αποτελεί ποινική ευθύνη για τον ιδιοκτήτη ο οποίος εξακολουθεί να το διαφημίζει για ενοικίαση.

Όπως είναι γνωστό, κατά καιρούς είχαν υποβληθεί και εισηγήσεις για διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και της υδατοπρομήθειας, ώστε οι επικίνδυνες οικοδομές να καθίστανται μη κατοικήσιμες.

Σημειώνεται εξάλλου, πως πριν 14 μήνες, όταν είχε διαφανεί πως η ευθύνη επιτήρησης/διαχείρισης των επικίνδυνων οικοδομών θα μεταφερόταν από τους Δήμους στους ΕΟΑ, οι πρόεδροι των ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας, συνέγραψαν από κοινού άρθρο στο οποίο, ανάμεσα σε άλλα, καταγράφονταν και τα ακόλουθα:

-Ζητάμε, όταν η ευθύνη μεταφερθεί σε εμάς, να μας δοθούν τα απαραίτητα νομικά, διοικητικά και οικονομικά εργαλεία για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον που προκύπτει από αυτή την αρμοδιότητα, με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο και όχι να μεταφερθούν στους ΕΟΑ οι παθογένειες που ταλανίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και δεκαετίες.

-Να εγκριθεί, με τη μορφή κατεπείγοντος, πρόσθετη χορηγία προς τις τοπικές Αρχές. Η χορηγία θα αφορά μόνο τις επικίνδυνες οικοδομές και θα πιστώνεται στους ΕΟΑ από τις τοπικές Αρχές βάσει της διαδικασίας που θα συμφωνηθεί και των εργασιών που θα εκτελεσθούν ανά περίπτωση επικίνδυνης οικοδομής. Οι ΕΟΑ θα είναι υπεύθυνοι να προχωρούν με την άρση της επικινδυνότητας και θα χρεώνουν την οικεία τοπική Αρχή η οποία θα έχει λάβει χορηγία από το κράτος.

-Να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στο υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα χρηματοδοτεί, με τη μορφή δανείου μέσω των ΕΟΑ, την άρση της επικινδυνότητας οικοδομών πολιτών που αρνούνται να προχωρήσουν οι ίδιοι στις εργασίες.

– Υιοθέτηση οικονομικών εργαλείων για τάχιστη κένωση επικίνδυνων οικοδομών με υποχρεωτική έξωση των κατοίκων τους, σφράγιση, κατεδάφιση, υποβολή σε υποθήκη για εξασφάλιση χρηματικών πόρων επιδιόρθωσης τους κ.τ.λ.. Αυτά τα εργαλεία δεν πρέπει να είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά και οι σχετικές ποινές θα πρέπει να είναι αυστηρές, αποτρεπτικές και παραδειγματικές.