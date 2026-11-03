Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ως εξαιρετικά ασυνήθιστο καταγράφει ο Guardian το γεγονός ότι 4 πτήσεις στην Ευρώπη έχουν δεχθεί απειλή για βόμβα, σήμερα το πρωί.

Οπως αναφέρει, τουλάχιστον τέσσερα αεροπλάνα επηρεάστηκαν από απειλές για βόμβες σε όλη την Ευρώπη σήμερα το πρωί: Δύο στην Πολωνία (από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία), μία στη Βουλγαρία (από το Ισραήλ 12:50 ) και μία στην Ισπανία (από το Ηνωμένο Βασίλειο 12:44 ).

Και οι τέσσερις προσγειώθηκαν με ασφάλεια και ελέγχονται από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Παρότι μοιάζει, γράφει ο Guardian, να μην είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο, το γεγονός ότι μιλάμε για τέσσερις περιπτώσεις συν μία αντίστοιχη χθες, προκαλεί ερωτήματα και απορίες.

Η πτήση από Ισραήλ προς Σόφια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας μετά από απειλή για βόμβα μέσω email, ανέφερε το Reuters. Μονάδες της αντιτρομοκρατικής αναπτυχθηκαν για να ελέγξουν για πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η SAS για την πτήση στη Βαρσοβία

Η SAS εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας το προηγούμενο περιστατικό με απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο της από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει διατυπωθεί απειλή κατά της πτήσης SK751 μεταξύ Κοπεγχάγης και Βαρσοβίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στη Βαρσοβία και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν.

Ακολουθούμε τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας, φροντίζοντας παράλληλα τους επιβάτες και το πλήρωμά μας. Το θέμα χειρίζεται τώρα η αστυνομία στη Βαρσοβία και ακολουθούμε τις οδηγίες της.

Παραπέμπουμε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την απειλή στις αρμόδιες αρχές και την αστυνομία στη Βαρσοβία.»

Απειλή για βόμβα και σε πτήση από το Χίθροου στη Βαρσοβία

Σε μια ακόμη πτήση, της PLL LOT από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο Βαρσοβίας-Okęcie, η οποία εν τέλει εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας-Modlin.

Απειλη και σε πτήση της Ryanair

Μια τρίτη απειλή για βόμβα αφορούσε την πτήση της Ryanair με αριθμό FR4116 από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια της Ισπανίας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μούρθια. 114 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο, το οποίο ελέγχεται τώρα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

iefimerida.gr