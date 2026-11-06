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Η ελληνική λίστα “Forbes 30 Under 30″ για το 2027 παρουσιάζεται σήμερα σε εκδήλωση που διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά η ελληνική έκδοση του περιοδικού “Forbes” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η λίστα παρουσιάζει νέους και νέες που διακρίνονται στην επιχειρηµατικότητα, την τεχνολογία, την επιστηµονική έρευνα και τον αθλητισµό µέσα από ιδέες, πρωτοβουλίες και επιτεύγµατα που ξεχωρίζουν.

Από ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέες λύσεις και οµάδες που επιχειρούν να αντιµετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις έως ερευνητές σε πεδία αιχµής και αθλητές µε σηµαντικές διακρίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, οι “Under 30” δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων, µε κοινά στοιχεία την αφοσίωση και την επιµονή.

Επιµέλεια: Ελευθερία Πιπεροπούλου

Γκαϊδατζής Πέτρος • 26

ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

Μιχαηλίδης Μιλτιάδης • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ NASA ΣΤΟ STANFORD UNIVERSITY

Ασκιανάκης Λεωνίδας • 24

ΚΛΑΔΟΣ: Αεροδιαστημικές Τεχνολογίες & Ρομποτική – Project-S

Καπετάνου Ελισάβετ • 27

ΚΛΑΔΟΣ: Επιστήμη & Υγεία – Βιοϊατρική ερευνήτρια

Τζόλης Χρήστος • 24

ΚΛΑΔΟΣ: αθλητισμοσ –ποδοσφαιριστησ

Παναγιωτόπουλος Δηµήτρης • 26

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – Lucent

Σταµατοπούλου Ιωάννα • 28

ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – Διεθνής αθλήτρια υδατοσφαίρισης

Τζανέτος Σπύρος • 29

ΚΛΑΔΟΣ: CONTECH – Design Inspiration Group (FlowStructAI)

Γιαλιαδάκης Μάνος • 24

ΚΛΑΔΟΣ: Νομική & Τεχνητή Νοημοσύνη – Νομικός Επιστήμονας

Γιουρέλης Ορφέας • 20

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – TenderMind

Γουνοπούλου Μυρτώ • 17, Δερµιτζάκη Ευαγγελία • 16, Παπαβασιλείου Βασίλειος • 17, Πειστικού Φανή • 17, Τσιλικάκης Ευάγγελος • 16

ΚΛΑΔΟΣ: ΤρόφιΜα & Αγροδιατροφή – Μαθητική startup Enalion

Διαµαντόπουλος Λεωνίδας • 25, Μπαζτέκας Χρήστος • 26

ΚΛΑΔΟΣ: INSURTECH – TechIns

Λουκά Μιχαέλα • 18

ΚΛΑΔΟΣ: Υγεία & Τεχνολογία – Ερευνήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης & ΕξατοΜικευμένης Ιατρικής

Σίσκος Απόστολος • 21

ΚΛΑΔΟΣ: ΑθλητισΜός – Πρωταθλητής κολύΜβησης

Γκίκας Σωτήρης • 21, Ζησιµόπουλος Θανάσης • 21, Κυρτάτας Νίκος • 21, Μαυροµούστακος Γιώργος • 21

ΚΛΑΔΟΣ: AGRITECH – Agro Carbon

Δαλιάνης Γεώργιος • 27, Δαφνάς Θεόδωρος • 27

ΚΛΑΔΟΣ: Agritech – Cerelco Agrotrade

Καραµβάσης Μιχαήλ • 24

ΚΛΑΔΟΣ: Spacetech & Agritech – MoistX

Μαρκεσίνης Παύλος • 23

ΚΛΑΔΟΣ: Τεχνητή ΝοηΜοσύνη – Caretta

Πατσατζή Φαίδρα-Αναστασία • 24

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – Asage

Σαραντινός Κωνσταντίνος • 29

ΚΛΑΔΟΣ: FINTECH & AI – Simeron Technologies

Ταλιαδούρος Λεωνίδας • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΕπιστήΜη & Τεχνολογία – Ερευνητής Στοχαστικής Μηχανικής

Γκίκα Μαριόν • 28

ΚΛΑΔΟΣ: Βιοτεχνολογία – Hydra Therapeutics

Δροσοφορίδη Ισµήνη • 28

ΚΛΑΔΟΣ: ΕπιχειρηΜατικότητα – ΜΚΟ “It’s Just Period” / EDTECH – Puberry

Θωµάς Γιάννης • 22, Θωµάς Λάζαρος • 25

ΚΛΑΔΟΣ: Τεχνητή ΝοηΜοσύνη & HR Tech – Gigpossible

Καλαϊτζάκης Σωτήρης-Βενιζέλος • 29

ΚΛΑΔΟΣ: Defencetech & Robotics – SVK Robotics

Καλλιντέρης Θανάσης • 27, Σµίλλι Αλέξανδρος • 27

ΚΛΑΔΟΣ: AgriTech / FoodTech – Wizden Microgreens

Καραγκιαούρη Δήµητρα • 29

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Ερευνήτρια στην Αναγεννητική Οδοντιατρική

Κατσίκας Χριστόφορος • 25, Κοντογεώργος Αθανάσιος • 25

ΚΛΑΔΟΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ & YACHTING – YachtingMates

Κώτσιας Γιάννης • 24, Πανδής Σπύρος • 27, Στούπας Γρηγόρης-Γιάννης • 27

ΚΛΑΔΟΣ: Τεχνητή ΝοηΜοσύνη & Hospitality Tech – askHermis

Τσίπος Γιώργος • 29

ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευές & ΥποδοΜές – ΑντιπληΜΜυρικά Ελλάδος

Μεθοδολογία

Από τις 150 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το “Forbes” –είτε µέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφεροµένων είτε µέσω προτάσεων από ιδρύµατα και αρµόδιους φορείς– η συντακτική οµάδα έκανε µια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 89.

Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κυρίους Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του ΣΕΒ και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Bespoke SGA Holdings, φωτ. 1), Μιχάλη Μπλέτσα (Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και Ερευνητή και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστηµάτων στο MIT Media Lab, φωτ. 2), Απόστολο Ταµβακάκη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της EOS Capital Partners, φωτ. 3) και Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Πρόεδρο του Capital.gr και Πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων, φωτ. 4), αξιολόγησε τις υποψηφιότητες µε βαθµολογίες από το 1 (χαµηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δηµοσίευσης έχει οριστεί σύµφωνα µε τη βαθµολογία των µελών (από την υψηλότερη στη χαµηλότερη) και εν συνεχεία αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συµµετοχής στη λίστα “Forbes 30 Under 30 Greece 2027” πληρούσαν όσοι είναι γεννηµένοι από την 1η/1/1997 και µετά.

Forbes