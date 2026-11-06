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Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τηλλυρίας εκφράζουν με σημερινή τους ανακοίνωση την έντονη δυσαρέσκεια, απογοήτευση και διαμαρτυρία τους για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων, καθώς και για την προοπτική αντικατάστασης της διάνοιξης του οδοφράγματος των Κοκκίνων με τη δημιουργία νέου σημείου διέλευσης στην περιοχή του Κάμπου.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς φαίνεται να απομακρύνεται από τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, είχε αναλάβει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο δημόσια όσο και κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συναντήσεών του με τις αρχές της περιοχής μας, αναφέρεται.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα συναινούσε στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, εάν προηγουμένως δεν προωθείτο η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Η θέση αυτή δεν αποτελούσε μια απλή πολιτική τοποθέτηση, αλλά μια συγκεκριμένη δέσμευση απέναντι σε μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες βιώνει τις συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης.

Δεν αποδεχόμαστε τα Κόκκινα να παραμεριστούν ή να αντικατασταθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διευθέτησης, τονίζουν οι αρχές των δύο ακριτικών περιοχών.

Η περιοχή της Τηλλυρίας παραμένει ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο, με τους κατοίκους της να υποβάλλονται καθημερινά σε σημαντική ταλαιπωρία, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την πρόσβαση στην Πόλη Χρυσοχούς, στην Πάφο και στην Λευκωσία, για τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες.

Η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό αίτημα ούτε μια διευκόλυνση μετακίνησης. Αποτελεί ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής άρσης της απομόνωσης μιας ολόκληρης γεωγραφικής περιοχής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Είναι, συνεπώς, αδιανόητο να συζητούνται και να προωθούνται εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία νέων σημείων διέλευσης, την ώρα που το διαχρονικό και επιτακτικό αίτημα των κατοίκων της Τηλλυρίας για διάνοιξη των Κοκκίνων παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η πρόταση για διάνοιξη οδοφράγματος στην περιοχή του Κάμπου, αντί της προώθησης της λύσης των Κοκκίνων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη απάντηση στις πραγματικές ανάγκες και στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων μας, αναφέρουν οι τοπικές αρχές. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες και η εξυπηρέτηση μιας περιοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της επίλυσης των προβλημάτων μιας άλλης.

Τηλλυρία και Χρυσοχού καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ανέλαβε απέναντι στους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, καθιστούν σαφές ότι η υπομονή των κατοίκων της περιοχής έχει εξαντληθεί και οι κάτοικοι της περιοχής είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για νέα οδοφράγματα με παράκαμψη των Κοκκίνων, καταλήγει η ανακοίνωση.