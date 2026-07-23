Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 2016, αλλά και υπουργός Υγείας της Ελλάδας από το 2024, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλά στην Στέλλα Στυλιανού για το τίμημα της υπουργοποίησής του αλλά το προσωπικό «κόστος» που έχει τού να λέει πάντοτε τη γνώμη του για όλα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αναφέρεται στη θητεία του ως Υπουργός, σε όσα έχει επιτύχει αλλά και στους στόχους που έχει θέσει, συγκρίνοντας το ελλαδικό Ε.Σ.Υ. με το κυπριακό Γε.Σ.Υ. – τις διαφορές μεταξύ τους, ακόμη και μισθολογικά.

Ο Υπουργός αναφέρεται, επίσης, στον Αλέξη Τσίπρα, στον Στέφανο Κασσελάκη και στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ απαντά και στο ερώτημα αν θα ενδιέφερε μελλοντικά και τον ίδιο η προεδρία της Ν.Δ. Ακόμη, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας ανατρέχει στην πολιτική του διαδρομή από τότε που του έκανε πρόταση για να πολιτευτεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης με το ΛΑ.Ο.Σ., στις τηλεπωλήσεις και πόσο αυτές τον βοήθησαν στην πολιτική του διαδρομή, ενώ μιλά και για την οικογένειά του, για τις σχέσεις που έχει με τα παιδιά του, και για το «τίμημα» του να μην μπορεί να κυκλοφορεί παντού ελεύθερα λόγω των πολιτικών του θέσεων, δηλώνοντας πως θα μπορούσε να ζήσει και χωρίς την πολιτική, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ο υπουργός υγείας της Ελλάδας, Άδωνις Γεωργιάδης, είναι ο νέος καλεσμένος στο Vidcast του Φιλελευθέρου «sTELLus», με τη Στέλλα Στυλιανού.