Ο ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς, μιλά στην Στέλλα Στυλιανού για τη θητεία του στην Ευρωβουλή, και τη βράβευσή του ως «ευρωβουλευτής της χρονιάς» για τα θέματα της υγείας, για το φλέγον θέμα του χρηματισμού ευρωβουλευτών και τη δική του στάση απέναντι σε όλους εκείνους που τον έχουν προσεγγίσει προσφέροντάς του «δώρα» και ταξίδια προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα.

Κρίνει τους πολιτικούς, τον Φειδία Παναγιώτου, μιλά για τη συνύπαρξή του στο παρελθόν στο ευρωκοινοβούλιο με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και την επαφή που είχαν, ενώ εκφράζει και την εκτίμηση πως αισθάνεται -ακόμη και σήμερα- περισσότερο δημοσιογράφος παρά μέλος ενός θεσμικού οργάνου. Επίσης, απαντά και στο ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες ευρωεκλογές, το 2029, αλλά και στην πιθανότητα διεκδίκησης ακόμη και της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ίδιο, στο μέλλον.

Ακόμη, ο Λουκάς Φουρλάς μιλά για όσα βίωσε με τον χαμό της κόρης του και την προσωπική του κατάρρευση μέσα σε μία περίοδο πόνου, θυμού και αμφισβήτησης για τα πάντα, κάτι, ωστόσο, που έγινε και το έναυσμα για την δημιουργία των «Μικρών Ηρώων», το 2017, λίγους μήνες αφότου έχασε το παιδί του. Σημειώνει πως πήρε δύναμη από τον γιο του Ιάσωνα, αλλά και τον Θεό, και δηλώνοντας πως: «Ο χαμός της κόρης μου, οδήγησε στο να σωθούν πάρα πολλά παιδιά {…} Έλεγα μέσα μου: “Φτάνει! Δεν γίνεται να πάω πιο κάτω!”».

Ο ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς, είναι ο νέος καλεσμένος στο Vidcast του Φιλελευθέρου «sTELLus», με τη Στέλλα Στυλιανού.