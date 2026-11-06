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Σαφές μήνυμα προς την Κύπρο για την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της κανονιστικής βεβαιότητας και διεύρυνσης του ελέγχου των επενδύσεων έστειλε την Παρασκευή ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Μπρέσλοου. Προειδοποίησε ότι ακόμη και η αποχώρηση μίας αμερικανικής εταιρείας εξαιτίας επενδυτικών εμποδίων αποτελεί απώλεια που θα μπορούσε να αποφευχθεί, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος διαθέτει τις προοπτικές να εξελιχθεί σε σημαντικό επιχειρηματικό κόμβο για αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο πρώτο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία με θέμα «Στρατηγικοί Διάδρομοι και Συμμαχίες: Διατλαντική Συνεργασία και Συνδεσιμότητα της Ευρώπης», ο Αμερικανός διπλωμάτης επικεντρώθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά και στις δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Με προβληματίζουν οι ευκαιρίες που δεν αξιοποιούνται. Το έχω πει και στο παρελθόν: ακόμη και μία εταιρεία που αποχωρεί είναι μία παραπάνω από όσες θα έπρεπε», ανέφερε, καλώντας την Ουάσιγκτον και τη Λευκωσία να συνεργαστούν για τον περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Όπως εξήγησε, η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα του κανονιστικού πλαισίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Οι εταιρείες χρειάζονται βεβαιότητα για να πραγματοποιήσουν μεγάλες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μου», υπογράμμισε.

Ζητά επέκταση του ελέγχου επενδύσεων στις δημόσιες συμβάσεις

Ο Τζον Μπρέσλοου χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Κύπρου να αναδείξει το ζήτημα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού των κανονιστικών εμποδίων που, όπως υποστήριξε, δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και στερούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρέσβη, αρκετοί από τους υφιστάμενους κανόνες υπονομεύουν την οικονομική ευημερία τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Κύπρου.

Ως παράδειγμα συνεργασίας ανέφερε την πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ και Ελλάδας, η οποία καλύπτει ζητήματα ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού, κρίσιμων ορυκτών και ελέγχου επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθεσία για τον έλεγχο των επενδύσεων που έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, εκφράζοντας την ικανοποίηση της αμερικανικής πλευράς για την εξέλιξη αυτή.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την επέκταση του συγκεκριμένου ελέγχου και στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελώντας παράδειγμα για τη συμβολή των αμερικανικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της Ευρώπης.

Πάνω από 100 προσεγγίσεις αμερικανικών πλοίων σε κυπριακά λιμάνια

Πέρα από τις επενδύσεις, ο κ. Μπρέσλοου αναφέρθηκε στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι η εταιρική σχέση των δύο χωρών τις καθιστά «πιο ασφαλείς, πιο ισχυρές και πιο ευημερούσες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, τομείς στους οποίους, όπως ανέφερε, έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος.

Υπενθύμισε την υπογραφή πενταετούς οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας το 2024, ενώ σημείωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν προσεγγίσει κυπριακά λιμάνια περισσότερες από 100 φορές από το 2022.

«Όταν τα πράγματα πάνε στραβά σε αυτή την περιοχή, η Κύπρος σηκώνει το τηλέφωνο. Από την εκκένωση του Λιβάνου το 2006 μέχρι τη στιγμή που οι συγκρούσεις έφτασαν στο νησί, νωρίτερα φέτος, σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου», δήλωσε.

Ο Αμερικανός Πρέσβης αναφέρθηκε και στην πρώτη περίπτωση πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα συμβάλει στην επέκταση της αεροπορικής βάσης στην Πάφο, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των αμερικανικών όσο και των κυπριακών δυνάμεων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δυνατότητες εκπαίδευσης Κυπρίων στρατιωτικών στις ΗΠΑ.

«Η ασφάλεια καθιστά δυνατές τις επενδύσεις και κάθε αμυντική συμφωνία μεταξύ φίλων δημιουργεί θέσεις εργασίας και ισχυρότερους εταίρους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», σημείωσε.

Ο ρόλος του CyCLOPS και η συνεργασία 3+1

Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, ο κ. Μπρέσλοου αναφέρθηκε στο περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο CyCLOPS στη Λάρνακα, το οποίο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο κέντρο εκπαιδεύονται εμπειρογνώμονες από δεκάδες χώρες, με αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή συνεργασία, χαρακτήρισε το σχήμα 3+1 μεταξύ ΗΠΑ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ ως μια λειτουργική εταιρική σχέση, η οποία παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Τέσσερις δημοκρατίες, ένας κοινός στόχος: μια ασφαλής και διασυνδεδεμένη Ανατολική Μεσόγειος. Το σχήμα 3+1 δεν είναι απλώς ένα βήμα για συζητήσεις, αλλά μια εταιρική σχέση με ουσιαστικό έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Rice, στο Χιούστον, τον περασμένο Ιούνιο.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, με τους Υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ.

ExxonMobil, Chevron και ενεργειακές διασυνδέσεις

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του Αμερικανού Πρέσβη αφορούσε την ενεργειακή συνεργασία, με τον ίδιο να υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου για τη διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται ήδη με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Baker Hughes και McDermott, με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακών ενεργειακών διασυνδέσεων.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», δήλωσε, συνδέοντας τις ενεργειακές υποδομές με τις ευρύτερες προτεραιότητες ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων, καθώς και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρέσλοου, οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν να διασυνδέσουν αγορές που εκτείνονται από τον Ινδικό Ωκεανό μέχρι τον Ατλαντικό, με την Κύπρο να κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση.

Ευκαιρίες για Κύπριους νέους σε αμερικανικές εταιρείες

Ο Αμερικανός Πρέσβης στάθηκε και στην ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης των νέων της Κύπρου.

Ειδικότερα, ζήτησε τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για σπουδές, πρακτική άσκηση και εργοδότηση σε αμερικανικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μπρέσλοου αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Κύπρου με τον δυτικό πολιτισμό, επικαλούμενος το παράδειγμα του φιλοσόφου Ζήνωνα του Κιτιέα, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της σημερινής Λάρνακας και μετέβη στην Αθήνα για να διδάξει.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την άποψη ότι η Δύση βρίσκεται σε περίοδο παρακμής.

Όπως είπε, δεν πιστεύει ότι «οι ημέρες της Δύσης έχουν παρέλθει», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος «πιο ασφαλούς, πιο ισχυρού και πιο ευημερούντος».

ΚΥΠΕ