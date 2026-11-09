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Σε δικαστική διαμάχη με την IBM, την Atos και τη Leonardo έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των επανειλημμένων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων. Η υπόθεση αφορά το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), το οποίο εφαρμόζεται στις 29 χώρες του χώρου Σένγκεν και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τη Δευτέρα, το οποίο επικαλείται εσωτερική αλληλογραφία, ο ευρωπαϊκός οργανισμός eu-LISA έχει προσφύγει δικαστικά κατά των τριών εταιρειών, που είχαν αναλάβει την ανάπτυξη του συστήματος.

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για τους συνοριακούς ελέγχους.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) έχει σχεδιαστεί για την ηλεκτρονική καταγραφή των αφίξεων και αναχωρήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.

Η εφαρμογή του καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της διακίνησης ταξιδιωτών.

Μεταξύ των βασικών στόχων του συστήματος περιλαμβάνονται:

Ο εντοπισμός ταξιδιωτών που παραμένουν στην επικράτεια μετά τη λήξη της βίζας τους.

Η αντιμετώπιση περιστατικών απάτης που σχετίζονται με την ταυτότητα ταξιδιωτών.

Ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της ενίσχυσης των συνοριακών ελέγχων.

Το EES αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκσυγχρονίσει τους μηχανισμούς ελέγχου στα εξωτερικά της σύνορα, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής.

Τι απαντά ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την αγωγή

Ο eu-LISA επιβεβαίωσε στους Financial Times ότι η δικαστική διαμάχη αφορά καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί κατά τη φάση ανάπτυξης και παράδοσης του συστήματος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η δικαστική διαδικασία δεν επηρεάζει τη λειτουργία του EES.

Όπως ανέφερε ο οργανισμός, η διαφορά σχετίζεται αποκλειστικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και όχι με την επιχειρησιακή λειτουργία του.

Το Reuters σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα και ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Financial Times.

Επιπλέον, οι IBM, Leonardo, Atos και eu-LISA δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, τα οποία υποβλήθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Η σύμβαση του 2019 με τις τρεις εταιρείες

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2019, όταν ο ευρωπαϊκός οργανισμός ανέθεσε την ανάπτυξη του νέου συστήματος σε κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν οι IBM Belgium, Atos Belgium και Leonardo.

Η σχετική σύμβαση είχε διάρκεια έξι ετών και περιλάμβανε τόσο την υλοποίηση όσο και τη συντήρηση του κεντρικού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου προέκυψαν καθυστερήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε διαφωνίες μεταξύ του ευρωπαϊκού οργανισμού και των αναδόχων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αντιπαράθεση είχε εκδηλωθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2021.

Τότε, με επιστολή τους προς τον eu-LISA, η Atos Belgium και η IBM Belgium είχαν αμφισβητήσει τόσο την επιβολή όσο και τον υπολογισμό προστίμου που τους είχε επιβάλει ο οργανισμός.

Οι δύο εταιρείες υποστήριζαν ότι οι καθυστερήσεις δεν μπορούσαν να αποδοθούν αποκλειστικά στις ίδιες, καθώς είχαν επηρεαστεί από εξωτερικές συνθήκες.

Μεταξύ των παραγόντων που επικαλέστηκαν περιλαμβανόταν και η πανδημία της COVID-19, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες.

Τον Φεβρουάριο του 2022, οι τρεις εταιρείες εξέφρασαν αντιρρήσεις για τις νέες προθεσμίες που είχε καθορίσει ο eu-LISA σχετικά με την παράδοση του έργου.

Οι διαφωνίες για τις καθυστερήσεις και τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, δεν επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος συνοριακών ελέγχων.