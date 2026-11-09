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Η αναρρωτική άδεια αποτελεί αναφαίρετο εργασιακό δικαίωμα και βασική κατάκτηση κάθε σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αναγκάζεται να προσέρχεται στην εργασία του όταν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε δικαίωμα, έτσι και στην περίπτωση των αναρρωτικών αδειών, η κατάχρηση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Ιδιαίτερα όταν τον λογαριασμό καταλήγει να τον πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης.

Τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών προκαλούν εύλογο προβληματισμό. Περίπου 13.000 εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία λαμβάνουν κάθε χρόνο αναρρωτική άδεια. Το 2024, για παράδειγμα, ο αριθμός έφτασε τους 13.260, ενώ 960 εργαζόμενοι απουσίασαν για διάστημα μεγαλύτερο των 42 ημερών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι κάθε χρόνο περίπου 2.000 έως 2.700 υπάλληλοι λαμβάνουν περισσότερες από 27 ημέρες αναρρωτικής άδειας.

Ασφαλώς, οι αριθμοί από μόνοι τους δεν αποτελούν απόδειξη κατάχρησης. Πίσω από κάθε αναρρωτική άδεια μπορεί να υπάρχει μια πραγματική ασθένεια, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή μια δύσκολη προσωπική κατάσταση. Δεν δικαιούμαστε να αντιμετωπίζουμε συλλήβδην τους εργαζομένους ως ύποπτους ούτε να αμφισβητούμε την αξιοπιστία όσων νοσούν πραγματικά. Η προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη.

Ωστόσο, άλλο η προστασία του δικαιώματος και άλλο η εκμετάλλευσή του. Το φαινόμενο υπαλλήλων που εξαντλούν έξι μήνες αναρρωτικής άδειας με πλήρεις απολαβές, επιστρέφουν για μερικές μόνο ημέρες στα καθήκοντά τους και στη συνέχεια εξασφαλίζουν νέα εξάμηνη παράταση, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια του υφιστάμενου συστήματος. Όταν οι κανονισμοί επιτρέπουν τέτοια περιθώρια, χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους, τότε το ίδιο το σύστημα προσφέρει κίνητρα για καταστρατήγηση.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη δημοσιονομική επιβάρυνση. Η παρατεταμένη απουσία προσωπικού μεταφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας στους συναδέλφους που παραμένουν στις θέσεις τους, επηρεάζει την παραγωγικότητα και τελικά υποβαθμίζει την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ιδιαίτερα σε ευαίσθητες υπηρεσίες, η έλλειψη προσωπικού μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία.

Είναι, επομένως, αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στην προώθηση και εφαρμογή των νέων κανονισμών, οι οποίοι εκκρεμούν στη Βουλή από το 2024. Οι έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν, οι παρατεταμένες άδειες να εξετάζονται ουσιαστικά από ανεξάρτητα ιατρικά όργανα και οι περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις. Το ζητούμενο δεν είναι να τιμωρηθούν οι ασθενείς, αλλά να προστατευθούν όσοι πραγματικά ασθενούν και ταυτόχρονα να σταματήσει η εκμετάλλευση ενός δικαιώματος εις βάρος της κοινωνίας. Στην τελική, η δημόσια υπηρεσία χρειάζεται εργαζομένους με δικαιώματα, αλλά και με αίσθημα ευθύνης.

panayiota.charalambous@phileleftheros.com