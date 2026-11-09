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Πληρωμές που ξεπέρασαν τις €101 χιλιάδες για προμήθεια σκυροδέματος, συναλλαγές χωρίς την έκδοση τιμολογίων, συγκεντρωτικές χρεώσεις που εκδόθηκαν εκ των υστέρων και μια απόδειξη €8.000, η οποία εντοπίστηκε ξεχασμένη σε συρτάρι, συνθέτουν το σκηνικό των νέων μαρτυριών που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Οι καταθέσεις τεσσάρων μαρτύρων έφεραν στο προσκήνιο οικονομικές συναλλαγές με προμηθευτές, πληρωμές σε μετρητά και ερωτήματα για τον τρόπο έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων.

Κατά τη διαδικασία ξεχώρισαν οι καταθέσεις δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο διερεύνησης για αδικήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και μη έκδοση νόμιμων αποδείξεων.

Οι μαρτυρίες τους προκάλεσαν σειρά ερωτημάτων κατά την αντεξέταση, με την υπεράσπιση να αμφισβητεί τόσο τον τρόπο καταγραφής των συναλλαγών όσο και τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

€101.230 σε μετρητά για σκυρόδεμα

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε η κατάθεση διευθυντή εταιρείας σκυροδέματος, με τα αρχικά Σ.Κ., ο οποίος αναφέρθηκε στις συναλλαγές της επιχείρησής του με τη Μονή, οι οποίες όπως είπε, άρχισαν στις 20 Ιουνίου 2022

Όπως ανέφερε, πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες στη Μονή επικοινώνησε μαζί του και του μετέφερε ότι υπήρχε παράκληση και από τον τότε ηγούμενο Νεκτάριο να μην εκδίδονται τιμολόγια για τις επόμενες παραγγελίες σκυροδέματος, ώστε να αποφεύγεται, σύμφωνα με όσα του αναφέρθηκαν, η καταβολή ΦΠΑ.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι αποδέχθηκε το αίτημα, επικαλούμενος τη σχέση του με την εκκλησία και την επιθυμία του να βοηθήσει τη Μονή.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, η εταιρεία πραγματοποίησε 12 παραδόσεις σκυροδέματος το 2022, άλλες 18 το 2023 και δύο ακόμη το 2024. Για τις παραδόσεις αυτές, με εξαίρεση την τελευταία, δεν εκδόθηκαν αρχικά τιμολόγια, ενώ οι πληρωμές γίνονταν σταδιακά και αποκλειστικά σε μετρητά από το πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες.

Στη συνέχεια, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση συγκεντρωτικών τιμολογίων για τα έτη 2022 και 2023, τα οποία παραδόθηκαν στο λογιστήριο και ακολούθως στο ελεγκτικό γραφείο για τις σχετικές καταχωρίσεις και τη διευθέτηση του ΦΠΑ.

Κατά την κατάθεση του αναφέρθηκε στα ποσά που καταβλήθηκαν. Για το πρώτο τιμολόγιο, όπως αναφέρθηκε, είχαν εισπραχθεί σταδιακά €101.230,92 σε μετρητά, ενώ για το δεύτερο το ποσό ανερχόταν σε €9.512,94, επίσης, σε μετρητά.

Ερωτήματα για εικονικά τιμολόγια και απουσία δελτίων αποστολής

Στο ζήτημα των εικονικών τιμολογίων και της απουσίας τιμολογίων, που να επιβεβαιώνουν συγκεκριμένες παραδόσεις υλικών στη Μονή Αββακούμ επικεντρώθηκε ο δικηγόρος του πρώτου κατηγορούμενου, Κωστής Ευσταθίου.

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε ότι τα επίμαχα τιμολόγια δεν αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες παραδόσεις, αλλά είχαν εκδοθεί εκ των υστέρων, προκειμένου να καλύψουν ποσότητες υλικών για τις οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως τα απαραίτητα παραστατικά.

Ο κ. Ευσταθίου έδωσε έμφαση στην απουσία δελτίων αποστολής (waybills), τα οποία θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τη μεταφορά και παράδοση των υλικών. Ο δικηγόρος αμφισβήτησε κατά πόσον οι αναγραφόμενες ποσότητες και τα χρηματικά ποσά των τιμολογίων ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των επίμαχων τιμολογίων, επιχειρώντας να αναδείξει κατά πόσον αυτά εκδόθηκαν πριν ή μετά την έναρξη της αστυνομικής διερεύνησης και την άσκηση κατηγοριών εναντίον του μάρτυρα.

Άλλο σημείο της αντεξέτασης αφορούσε τον ισχυρισμό του μάρτυρα ότι το άτομο που συντόνιζε τις εργασίες στη Μονή του είχε ζητήσει να μην εκδίδει τιμολόγια για τις επόμενες παραγγελίες που αφορούσαν εργασίες στη Μονή, προκειμένου σύμφωνα με τον ισχυρισμό αυτό, να αποφευχθεί η φορολογική επιβάρυνση.

Ο κ. Ευσταθίου απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε το εν λόγω πρόσωπο έδωσε τέτοια οδηγία και ότι η μη έκδοση τιμολογίων αποτελούσε επιλογή του ίδιου του μάρτυρα.

Σημαντική θέση στην αντεξέταση κατέλαβε και το τεκμήριο, το οποίο αφορούσε ποσότητες σκυροδέματος για τα έτη 2022 και 2023. Ο κ. Ευσταθίου έθεσε το ζήτημα της αναγραφόμενης ποσότητας των 1.231 κυβικών μέτρων, με τιμή €63 ανά κυβικό μέτρο και συνολικό ποσό που, σύμφωνα με την αναφορά του, ανερχόταν περίπου στις 98 χιλιάδες ευρώ.

Το ερώτημα που έθεσε στον μάρτυρα ήταν πως ήταν δυνατόν να προσδιορίζεται ένα τόσο συγκεκριμένο συνολικό ποσό κατά την έκδοση του τιμολογίου, όταν ο ίδιος είχε αναφέρει στην κατάθεσή του ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το ακριβές ύψος των ποσοτήτων σκυροδέματος που είχαν παραδοθεί στη Μονή, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των αρχείων του λογιστηρίου της εταιρείας.

Η αντεξέταση ολοκληρώθηκε με τον κ. Ευσταθίου να υποβάλλει στον μάρτυρα τον ισχυρισμό ότι ποσότητες υλικών από διάφορες εργασίες συγκεντρώθηκαν σε ένα τιμολόγιο και χρεώθηκαν στη Μονή, χωρίς να τεκμηριώνεται ότι αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες παραδόσεις.

Η απόδειξη των €8.000 που βρέθηκε ξεχασμένη σε συρτάρι

Μια δεύτερη μαρτυρία έφερε στο προσκήνιο πωλήσεις ξυλόσομπων και πέτρας προς τη Μονή, αλλά και μια απόδειξη €8.000, την οποία ο μάρτυρας υποστήριξε ότι εντόπισε εκ των υστέρων σε ένα παλιό μπλοκ αποδείξεων στο γραφείο του.

Ο δεύτερος επιχειρηματίας, διευθυντής εταιρείας που προμήθευε με πέτρα τη Μονή, περιέγραψε σειρά συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από το 2021 μέχρι το 2023.

Όπως κατέθεσε, στις 5 Αυγούστου 2021 πώλησε μία ξυλόσομπα αξίας €2.000, με την πληρωμή να γίνεται μέσω επιταγής. Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, πωλήθηκε ακόμη μία ξυλόσομπα, αξίας €3.600, για την οποία σύμφωνα με τον ίδιο, τον πλήρωσε ο Νεκτάριος, προκειμένου να μεταφερθεί στη Μητρόπολη Μόρφου.

Ακολούθησαν πωλήσεις πέτρας αξίας €2.177,67 τον Αύγουστο του 2021, €5.000 τον Ιούλιο του 2023 και €4.000 τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι, έπειτα από αρχικό έλεγχο των αρχείων του, αυτές ήταν οι συναλλαγές που θυμόταν να έχει πραγματοποιήσει για τη Μονή.

Σε συμπληρωματική κατάθεσή του στην Αστυνομία, στις 27 Ιουνίου 2024, ανέφερε ότι μετά την πρώτη του κατάθεση στις 19 Ιουνίου, επέστρεψε στο γραφείο του και προχώρησε σε πιο λεπτομερή έλεγχο των αρχείων του.

Τότε, όπως είπε, εντόπισε σε συρτάρι ένα μπλοκ αποδείξεων που είχε ξεχάσει.

Μέσα σε αυτό βρήκε απόδειξη ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2022, αξίας €8.000, για προμήθεια πέτρας προς την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, επρόκειτο για μπλοκ χωρίς προεκτυπωμένα στοιχεία της επιχείρησής του, το οποίο είχε αγοράσει το 2019 και χρησιμοποιούσε περιστασιακά.

Υποστήριξε ότι θυμόταν την έκδοση της συγκεκριμένης απόδειξης και ότι την είχε παραδώσει στο πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες στη Μονή.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη απόδειξη είχε ήδη δοθεί στον λογιστή του, ώστε να καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Η ξυλόσομπα των €3.600 και η Μητρόπολη Μόρφου

Κατά την αντεξέταση του δεύτερου μάρτυρα, ο κ. Ευσταθίου επανήλθε στην πώληση της ξυλόσομπας αξίας €3.600, για την οποία ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι πληρώθηκε από τον Νεκτάριο και προοριζόταν για τη Μητρόπολη Μόρφου.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις συνθήκες της συγκεκριμένης συναλλαγής, αλλά και στις αναφορές του μάρτυρα για τον Μητροπολίτη Μόρφου και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Όπως ανέφερε, σε κοινωνική συνάντηση που είχε με τον Μητροπολίτη Μόρφου, ο τελευταίος αρνήθηκε ότι είχε προβεί στη συγκεκριμένη εισφορά.

Ερωτηθείς, τέλος, κατά πόσον άνθρωποι της Μονής τού είχαν ζητήσει να μην εκδίδει τιμολόγια ή αποδείξεις για τις συναλλαγές τους, απάντησε αρνητικά, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε του έγινε τέτοιο αίτημα.

Ενοίκιο €1.750 και πληρωμές σε μετρητά

Ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσε επίσης ο Α.Μ., ενοικιαστής μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας του Νεκτάριου, ο οποίος ανέφερε ότι το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε €1.750.

Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα οι πληρωμές γίνονταν σε μετρητά, έπειτα από ενημέρωση ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη είχε δεσμευτεί.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι διαθέτει αποδείξεις για τις καταβολές των ενοικίων.

€1.000 για αγιογράφηση που δεν ολοκληρώθηκε

Η τελευταία μαρτυρία αφορούσε εισφορά €1.000 για την αγιογράφηση εικόνας του Αποστόλου Βαρνάβα.

Η Α.Κ. κατέθεσε ότι επισκέφθηκε τη Μονή στις 22 Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να συνεισφέρει για την αγιογράφηση της εικόνας.

Όπως ανέφερε, συμφώνησε το ποσό με τη λογίστρια της Μονής, Γεωργία, καταβάλλοντας αρχικά €100, ενώ τα υπόλοιπα €900 θα δίνονταν μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η λογίστρια την ενημέρωσε ότι δεν διέθετε εκείνη τη στιγμή μπλοκ αποδείξεων και αργότερα της απέστειλε τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή.

Κατά την αντεξέτασή της, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η εικόνα είχε παραγγελθεί στις 23 Ιανουαρίου 2024, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί στη Μονή λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν.

Η μάρτυρας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αγιογράφηση δεν ολοκληρώθηκε, ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων της.

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΚΥΠΕ