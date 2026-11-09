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Κριτική στην Κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της σημερινής τριμερούς συνάντησης ασκεί το ΑΛΜΑ, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση της διαδικασίας στο Κυπριακό «δεν μπορεί να συγχέεται με την ουσιαστική πρόοδο προς τη λύση».

Το ΑΛΜΑ υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Μάιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλλιεργούσε προσδοκίες ακόμη και για σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου. «Έξι μήνες μετά, φτάσαμε να θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη τραβηχτεί η πρίζα από τον αναπνευστήρα του Κυπριακού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Κίνημα, το αποτέλεσμα της σημερινής τριμερούς περιορίζεται στη συμφωνία για δύο οδοφράγματα, εκ των οποίων το ένα αποτελούσε πάγιο αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς, καθώς και στην προοπτική μιας ακόμη συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το ΑΛΜΑ παραπέμπει, παράλληλα, σε δήλωση του επικεφαλής του Κινήματος τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία «ροκανίζει τον χρόνο στο Κυπριακό εδώ και 52 χρόνια». Όπως σημειώνει, «πόσο δύσκολο θα ήταν να τον ροκανίσει για ακόμη τέσσερις μήνες, μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες;».

Το Κίνημα υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, καθώς, όπως αναφέρει, με λιγότερες από οκτώ εβδομάδες να απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία ούτε για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης, «πόσο μάλλον για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, το ΑΛΜΑ επικρίνει το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, «η Τουρκία έχει πλέον βρεθεί εντελώς εκτός του κάδρου των ευθυνών», παρά το γεγονός ότι η στάση της παραμένει «απόλυτα αρνητική».

Τέλος, το Κίνημα σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκάλεσε εκ των προτέρων το Εθνικό Συμβούλιο, παρά το σχετικό αίτημά του.

«Η διατήρηση της διαδικασίας στη ζωή είναι ασφαλώς θετική. Δεν μπορεί, όμως, να συγχέεται με την ουσιαστική πρόοδο προς τη λύση», καταλήγει το ΑΛΜΑ.