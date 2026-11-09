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Θετικό βήμα για την ενίσχυση του κλίματος ανάμεσα στις δύο κοινότητες χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ την πρόοδο που επιτεύχθηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με τη διάνοιξη δύο νέων οδοφραγμάτων, καθώς και τη δέσμευση για πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι, σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη οδοφραγμάτων, οι σημερινές ανακοινώσεις είναι κατώτερες των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, με βάση όσα είχαν δημοσίως καταγραφεί τόσο για τον αριθμό όσο και για τα σημεία διέλευσης.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι σημερινές ανακοινώσεις θα πρέπει να συνοδευτούν από ανάλογα βήματα και στην ουσία του Κυπριακού, καθώς, όπως σημειώνει, τελικός στόχος παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το κόμμα θέτει ως προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα την κατοχύρωση των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και την προσπάθεια των δύο κοινοτήτων να εργαστούν ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση με οδικό χάρτη στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για την οποία έχει ενημερώσει και το Εθνικό Συμβούλιο.

Καταλήγοντας, καλεί τους δύο ηγέτες να επικεντρωθούν σε αυτή την προσπάθεια κατά το επόμενο διάστημα.