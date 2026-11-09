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Θετικά αποτιμά ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν για την προώθηση συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει επίσης θετική εξέλιξη την εξαγγελία νέας τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις επόμενες εβδομάδες.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι «τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού».

Όπως τονίζει, το ζητούμενο είναι να πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων, ώστε «να ξεκλειδώσει η διαδικασία για επανέναρξη των συνομιλιών».

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει παράλληλα ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να γίνει με πλήρη διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.