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Καταζητείται ο Γιώργος Αντρέου, 17 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία διαπράχθηκε στις 04/11/2026 στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.