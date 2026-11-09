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Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κυβέρνησης για αναβάθμιση των υποδομών του κρατικού νοσηλευτηρίου της Πάφου και συνεπώς και την βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζομένους και για τους ασθενείς, έχει ήδη υλοποιηθεί ένα σημαντικό πρόγραμμα βελτιωτικών έργων στο νοσοκομείο. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Νοσοκομείο Πάφου για να δει από κοντά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης άλλων.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε προτεραιότητα της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη την βελτίωση των υποδομών στα δημόσια νοσηλευτήρια και βασική προϋπόθεση την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, πραγματοποιούνται επενδύσεις σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια όλων των επαρχιών, ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τα ως την ραχοκοκαλιά της παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Αναφερόμενος στο Νοσοκομείο Πάφου, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι τα έργα στην είσοδο και τα εξωτερικά ιατρεία έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω αναβάθμιση του. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, που θα μπορούν να στηρίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Ερωτηθείς για τις ελλείψεις σε προσωπικό που συνεχώς αναφέρονται από πλευράς εργαζομένων, συντεχνιών και κοινού, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης παρατήρησε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΚΥπΥ προκειμένου όπου εντοπίζονται ανάγκες και υπάρχουν οι δυνατότητες, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την επαρκή στελέχωση των μονάδων.

Ως προς το νέο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, που εξαγγέλθηκε επισήμως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το νέο νοσηλευτήριο, διευκρίνισε.