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Τη θέση ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτων κρατών ή θαλάσσιας δικαιοδοσίας ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον Great Sea Interconnector (GSI), ο κ. Μαρινάκης διαχώρισε τη διαδικασία αδειοδότησης από τη διπλωματική ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι οι απαιτούμενες άδειες ζητήθηκαν αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Κύπρου.

«Το έργο προχωράει σύμφωνα με το σχεδιασμό. Η διαδικασία αδειοδότησης προχώρησε σύμφωνα με το σχεδιασμό μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές και τίποτα διαφορετικό από αυτό που είχε προαγγελθεί από την Αθήνα, τη Λευκωσία και το Παρίσι δεν έχει συμβεί», ανέφερε.

«Άλλο η αδειοδότηση και άλλο η ενημέρωση»

Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αποτελεί τον ηπιότερο τρόπο διαβίβασης μηνύματος μεταξύ κρατών και έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, χωρίς να παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως προς την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Δεν συνιστά αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτων κρατών ή θαλάσσιας δικαιοδοσίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η διακοίνωση δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε δικαίωμα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης μόνο στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει την αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

«Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε την αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις γύρω από ένα έργο που, όπως υπογράμμισε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια και αποτελεί αντικείμενο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Επανέλαβε ότι δεν έχει σημειωθεί καμία διαφοροποίηση από όσα είχαν προηγουμένως ανακοινώσει η Αθήνα, η Λευκωσία και το Παρίσι σχετικά με την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Capital.gr