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Σε σημαντική αναθεώρηση της επενδυτικής της στρατηγικής προχωρά η Citigroup, αναβαθμίζοντας τις ευρωπαϊκές μετοχές και υποβαθμίζοντας τις αμερικανικές, στον απόηχο των ισχυρών αναταράξεων που προκάλεσαν στις διεθνείς αγορές οι μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η μικρότερη εξάρτηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί πλέον σημαντικό πλεονέκτημα.

Η ομάδα στρατηγικών αναλυτών της Citi, υπό την Beata Manthey, υποβάθμισε τη σύσταση για τις αμερικανικές μετοχές και τον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο σε «neutral» (ουδέτερη), ενώ αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε «overweight» (αυξημένη στάθμιση).

Η αλλαγή στρατηγικής ακολουθεί μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την ενίσχυση των ανησυχιών για ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ανησυχίες αυτές πυροδότησαν εκτεταμένες πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών, οδηγώντας τον S&P 500 στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την περασμένη Πέμπτη ο Nasdaq 100 έχασε $2,3 τρισ. από τη χρηματιστηριακή του αξία, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε την εβδομάδα με άνοδο 0,2%, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Γιατί η Citi επιλέγει την Ευρώπη

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup, η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά διαθέτει μεγαλύτερη κλαδική διαφοροποίηση και μικρότερη εξάρτηση από τις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ισχυρή παρουσία βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών και εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας περιορίζει, σύμφωνα με την τράπεζα, την έκθεση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στις αναταράξεις του τεχνολογικού κλάδου.

Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των μετοχών της περιοχής.

Η Citi εξακολουθεί, πάντως, να διατηρεί θετική μακροπρόθεσμη εκτίμηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, θεωρεί πιθανό να συνεχιστούν οι πιέσεις στις μετοχές του κλάδου, μέχρι να σταθεροποιηθεί το επενδυτικό κλίμα και να υπάρξει ισχυρότερη στήριξη των αποτιμήσεων από τις προβλέψεις εταιρικών κερδών.

Η Beata Manthey προειδοποίησε ότι οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε βασικούς δείκτες, όπως ο Nasdaq, ενδέχεται να υποχωρήσουν περαιτέρω, ακόμη και σε καθαρά αρνητική θέση (net-short).

Σημείωσε επίσης ότι, παρότι οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στις τεχνολογικές μετοχές, η μεταβλητότητα έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλους τομείς της αγοράς.

Goldman Sachs: Στο 40% του S&P 500 οι μετοχές AI

Ανάλογη προσέγγιση υιοθετούν και οι αναλυτές της Goldman Sachs, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η μικρότερη εξάρτηση της Ευρώπης από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά σε περιόδους έντονων χρηματιστηριακών διορθώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, οι μετοχές που συνδέονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ευρωπαϊκού Stoxx 600, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν λιγότερο από το ένα τέταρτο της προβλεπόμενης αύξησης των κερδών του δείκτη κατά 9% το 2027.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αντίστοιχες μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του S&P 500 και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σε περισσότερο από τα δύο τρίτα της αναμενόμενης αύξησης των εταιρικών κερδών την επόμενη χρονιά.

Η Goldman Sachs υποστηρίζει ότι αυτή η διαφορά καθιστά τις ευρωπαϊκές αγορές λιγότερο ευάλωτες σε ενδεχόμενη αντιστροφή της επενδυτικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάλυσή της, στις οκτώ μεγαλύτερες περιόδους μαζικών ρευστοποιήσεων που συνδέονταν με την AI από το 2023, οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις από τις αμερικανικές.

Στροφή σε υγεία, πρώτες ύλες και άμυνα

Πέρα από τη γεωγραφική ανακατανομή των επενδυτικών της προτιμήσεων, η Citi αναθεωρεί και τη στρατηγική της σε επίπεδο κλάδων.

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στο μοντέλο «barbell», δηλαδή στον συνδυασμό επενδύσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδα έκθεσης στον οικονομικό κύκλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα επιδιώκει να συνδυάσει κυκλικούς κλάδους, οι οποίοι επωφελούνται από την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, με μετοχές εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, οι αναλυτές της αναβάθμισαν τον κλάδο της υγείας σε overweight, προσθέτοντάς τον στις βασικές επενδυτικές επιλογές τους, μαζί με τον κλάδο των πρώτων υλών.

Θετικές οι εκτιμήσεις για το 2027

Παρά τις πρόσφατες ισχυρές διακυμάνσεις, η Citigroup διατηρεί θετική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών ενόψει του 2027.

Η πιθανή υποχώρηση των επιτοκίων, η ανθεκτικότητα των οικονομικών δεδομένων και μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων θεωρούνται παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις μετοχές.

Ωστόσο, η νέα επενδυτική στρατηγική της τράπεζας αποτυπώνει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς αγορές με μεγαλύτερη διαφοροποίηση, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις και η συγκέντρωση κεφαλαίων στον τεχνολογικό κλάδο αυξάνουν την ευαισθησία της Wall Street στις αλλαγές του επενδυτικού κλίματος.

Capital.gr