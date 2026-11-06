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Το πράσινο φως σε πρωτοβουλίες των αμερικανικών πολιτειών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δηλώνοντας έτοιμος να συνεργαστεί με όσες επιδιώκουν να προσελκύσουν επενδύσεις και να αξιοποιήσουν τις οικονομικές ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα τεχνολογία. Με δηλώσεις του την Παρασκευή, εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες των πολιτειών να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης της λεγόμενης «Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence – SI), όπως προτιμά να αποκαλεί την τεχνολογία, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές δυνατότητες που θεωρεί ότι προσφέρει.

«Ως πρόεδρος, είμαι 100% υπέρ της Υπερνοημοσύνης (SI) και θα συνεργαστώ με τις αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ που θέλουν να ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ αξιοποιώντας την. Είναι ΧΡΥΣΟΣ και μόνο μια ανόητη ηγεσία θα έλεγε “ΟΧΙ” στον πλούτο που μπορεί να φέρει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται στον απόηχο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών, οι οποίες προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές, ενώ οι Δημοκρατικοί προωθούν σχέδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

skai.gr