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Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών μπαίνουν μεγάλοι αμερικανικοί επιχειρηματικοί όμιλοι που καλλιέργησαν στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την τελευταία διετία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post την Παρασκευή, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των σχεδιασμών, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν σειρά ερευνών με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τη Meta, την Apple και τις επιχειρήσεις του Έλον Μασκ.

Το Κογκρέσο, με τη νέα σύνθεσή του μετά τον θρίαμβο των ενδιάμεσων εκλογών, αναμένεται να εξετάσει την αναφερόμενη χρήση, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, Grok, κατά τον σχεδιασμό της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι νομοθέτες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ελέγχου της Apple, αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται εφαρμογές οι οποίες παρακολουθούν την αμφιλεγόμενη δραστηριότητα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Διανύουμε νέα εποχή», προειδοποίησε την Πέμπτη δικηγόρος μιας εξέχουσας δικηγορικής εταιρείας της Ουάσιγκτον, απευθυνόμενος σε στελέχη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής διαδικτυακής συνάντησης. «Αν η εταιρεία σας βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του ελέγχου, είναι πολύ πιθανό να λάβει μεγάλη δημοσιότητα».

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, δισεκατομμυριούχοι του τεχνολογικού τομέα και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων έχουν βρεθεί στο πλευρό του προέδρου σε γεύματα στον Λευκό Οίκο, έχουν συνεισφέρει οικονομικά στο σχεδιαζόμενο έργο του για τη δημιουργία αίθουσας χορού και τον έχουν κατακλύσει με δώρα στο Οβάλ Γραφείο. Μέλη της οικογένειας Τραμπ, καθώς και στελέχη της Wall Street, έχουν επίσης επενδύσει σε πλήθος εταιρειών που λαμβάνουν πλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατική χρηματοδότηση.

Οι Δημοκρατικοί έχουν καταστήσει σαφές, τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημόσια, ότι μία από τις βασικές τους προτεραιότητες θα είναι ο έλεγχος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της αμερικανικής εταιρικής σκηνής. Κάποιοι μάλιστα το ερμηνεύουν ως μια «αναμέτρηση των γενεών» για μια σειρά εταιρειών που διατηρούν στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε όλη την Ουάσιγκτον, οι εταιρείες προετοιμάζονται για μια σειρά ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitalists) έχουν συμβουλεύσει νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley να ολοκληρώσουν τους γύρους χρηματοδότησής τους πριν από το τέλος του έτους, φοβούμενοι ότι η ροή κεφαλαίων ενδέχεται να στερέψει, σε περίπτωση που στελέχη κληθούν σε ακροάσεις ή περικοπούν τα σχέδια δαπανών του Πενταγώνου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, παρόλο που πλέον μειοψηφούν, ενδέχεται επίσης να επιδιώξουν τη διεξαγωγή δικών τους ελέγχων. Εάν ο βουλευτής Τζιμ Τζόρνταν (Ρεπουμπλικανός, από το Οχάιο) αναλάβει επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδέχεται να υλοποιήσει τη φήμη που τον συνοδεύει για άσκηση ελέγχου με έντονα κομματικό χαρακτήρα, ως αντίβαρο στις κινήσεις των Δημοκρατικών.

«Αν επικρατήσει ο κ. Τζόρνταν, οι πιθανότητες η στρατηγική των Ρεπουμπλικανών να αποκτήσει έναν επιθετικό χαρακτήρα με επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο —με κινούμενο μηχανισμό τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα— γίνονται ακόμη μεγαλύτερες», σημείωσε ο νομικός.

Πάντως, οι Δημοκρατικοί νομοθέτες κατέστησαν σαφές, ήδη από τη βραδιά των εκλογών, ότι η διερεύνηση των δραστηριοτήτων της Silicon Valley θα αποτελέσει προτεραιότητα. «Οι τιτάνες της Silicon Valley σκάβουν καταφύγια για τους εαυτούς τους, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργούν εγκυμονεί κινδύνους για την επιβίωση της ανθρωπότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Τζον Όσοφ (Δημοκρατικός από τη Τζόρτζια) στον λόγο που εκφώνησε μετά τη νίκη του.

Τα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου «θα χρειαστεί να φυτέψουν νέα δάση για να καλυφθεί η ζήτηση χαρτιού για όλες τις κλητεύσεις που πρόκειται να εκδώσουμε», έγραψε δηκτικά την Τρίτη στο X.

skai.gr