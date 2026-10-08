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Εχθρός των ΗΠΑ θα χαρακτηρίζεται εφεξής οποιοσδήποτε δεν υιοθετήσει τον όρο «Υπερνοημοσύνη» σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα του ανάρτηση στον λογαριασμό του σto Truth Social, «ο Λευκός Οίκος θεωρεί εχθρό όποιον χρησιμοποιεί τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη αντί για τον νέο όρο, που έχει γίνει ασμένως δεκτός και είναι πιο ακριβής, της Υπερνοημοσύνης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που επιδιώκει να επιβάλει τον όρο «Υπερνοημοσύνη» αντί για «Τεχνητή Νοημοσύνη», προειδοποίησε σήμερα ότι θα αντιμετωπίζει ως «εχθρό» όποιον δεν ακολουθεί το παράδειγμά του, χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις για το ποιες θα είναι οι συνέπειες.

Ανακοίνωσε τον νέο όρο από το βήμα του ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εισήγαγε τον νέο όρο κατά την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Trump changes AI’s name to Super Intelligence (SI).



He says use of the word “artificial” makes intelligence “sound fake.” pic.twitter.com/LLGyPu92Zk — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Όπως τόνισε αναφερόμενος στην AI τεχνολογία, «η χρήση της λέξης ”τεχνητή” κάνει τη νοημοσύνη να ακούγεται ψεύτικη» και στη συνέχεια ανακοίνωσε την επίσημη αλλαγή του ονόματός της σε όλα τα κρατικά έγγραφα των ΗΠΑ από Artificial Intelligence σε Super Intelligence.

«Από εδώ και στο εξής, όλα τα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών -και, ελπίζουμε, ολόκληρου του κόσμου- θα χρησιμοποιούν τον πολύ πιο ακριβή όρο ”υπερνοημοσύνη”, αντί για ”τεχνητή νοημοσύνη”.

«Με άλλα λόγια, καλωσορίσατε στον νέο κόσμο της SI. Ας δούμε αν θα επικρατήσει. Ακούγεται πολύ καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά.

Trump on AI:



From this point forward, all United States documents, and hopefully the world’s, will be changed to use the much more accurate term: “super,” as opposed to “artificial.”



In other words, welcome to the new world of superintelligence — SI.



Let’s see if that goes.… pic.twitter.com/o4NZJD12HR — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

iefimerida.gr