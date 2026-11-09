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Την έντονη ανησυχία της για την αύξηση των περιστατικών σχολικής βίας, αλλά και για τη στοχοποίηση παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας από κοινοβουλευτικό κόμμα, εκφράζει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με αφορμή τον πρόσφατο ξυλοδαρμό μαθητή από συμμαθητές του εντός σχολικής μονάδας.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2026, η Επίτροπος καταδικάζει απερίφραστα τη βία μεταξύ παιδιών, επισημαίνοντας ότι η προστασία του θύματος, η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού και η λήψη μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η καταδίκη μιας βίαιης πράξης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αφορμή για τη συλλογική στοχοποίηση παιδιών λόγω της εθνικής ή μεταναστευτικής τους καταγωγής, της θρησκείας ή της γλώσσας τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ανακοίνωση κοινοβουλευτικού κόμματος, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2026, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αναφορές «οι συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης στα σχολεία είναι εμφανείς», «η κουλτούρα τους απειλεί τη δική μας» και «δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας».

Η Επίτροπος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες διατυπώσεις υπερβαίνουν την καταδίκη ενός περιστατικού βίας, αποδίδοντας συλλογικά χαρακτηριστικά και ευθύνες σε παιδιά διαφορετικής καταγωγής.

Όπως σημειώνει, η σύνδεση ενός μεμονωμένου περιστατικού με το ευρύτερο μεταναστευτικό φαινόμενο ενισχύει τη συλλογική ενοχοποίηση, τον κοινωνικό στιγματισμό και την ξενοφοβία.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπερβαίνουν τα όρια της κριτικής στη μεταναστευτική πολιτική και «εγείρουν σοβαρά ζητήματα ρητορικής μίσους», ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουν τα παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας ως αδύνατον να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η μεταναστευτική βιογραφία δεν ταυτίζεται με την παράνομη μετανάστευση, καθώς περιλαμβάνει παιδιά μικτών οικογενειών, παιδιά γονέων που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, αιτητές ασύλου, πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά.

Τονίζει, παράλληλα, ότι τα δικαιώματα κάθε παιδιού πρέπει να προστατεύονται ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το καθεστώς παραμονής του.

510 περιστατικά βίας και 53 ρατσιστικά συμβάντα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου (ΟΑΣ), τα οποία επικαλείται η Επίτροπος, κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 καταγράφηκαν 510 περιστατικά βίας σε 98 σχολεία, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 13,19% του συνόλου των σχολείων.

Στα περιστατικά αυτά περιλαμβάνονται και περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά γηγενούς καταγωγής.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 53 ρατσιστικά περιστατικά, εκ των οποίων στα 14 η στοχοποίηση συνδεόταν με την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

Όπως αναφέρεται στην τοποθέτηση, η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το χρώμα και η εθνικότητα αποτέλεσαν τα δύο συχνότερα κριτήρια εκδήλωσης ρατσιστικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Η Επίτροπος τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η σχολική βία ως σύνθετο φαινόμενο, χωρίς στερεοτυπικές γενικεύσεις ή απόδοση συλλογικής ευθύνης σε ομάδες παιδιών.

Έμφαση στην πρόληψη και την προστασία όλων των παιδιών

Στην τοποθέτησή της, η Επίτροπος υπενθυμίζει ότι η Πολιτεία διαθέτει ήδη θεσμοθετημένες διαδικασίες και μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της βίας εντός και εκτός σχολείου, οι οποίοι πρέπει να ενεργοποιούνται άμεσα και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζουν τόσο την προστασία και τη στήριξη των παιδιών που υφίστανται βία όσο και την κατάλληλη καθοδήγηση εκείνων που την ασκούν, σε συνδυασμό με την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις τους.

Παράλληλα, ζητεί συστηματική επένδυση στην πρόληψη, μέσα από τη συνεργασία σχολείων, οικογενειών, κοινοτήτων και αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και την έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καλώντας τα να συμβάλλουν στην υπεύθυνη ενημέρωση και να αποφεύγουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων.

Καταλήγοντας, η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η σχολική βία απαιτεί συστημική, πολυεπίπεδη και διεπιστημονική αντιμετώπιση, με σταθερή προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.