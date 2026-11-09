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Στη διαδικασία επιλογής της νέας ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εισέρχεται το Eurogroup, με τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης να εξετάζουν τη Δευτέρα τις δύο υποψηφιότητες για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ. Η τελική πολιτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του 2026.

Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΚΤ είναι ο Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, και ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Οι υποψηφιότητες αναμένεται να παρουσιαστούν από τους υπουργούς Οικονομικών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται άμεση σύσταση από το Eurogroup.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιλογή της ηγεσίας της ΕΚΤ αποτελεί παραδοσιακά διαδικασία που καθοδηγείται από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η σημερινή συνεδρίαση θα έχει κυρίως ενημερωτικό και συζητητικό χαρακτήρα.

Τρεις θέσεις στην ΕΚΤ και σφιχτό χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, έχει ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Συνολικά, τρεις κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ πρόκειται να καλυφθούν τους επόμενους μήνες, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνολική διαπραγμάτευση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης.

Πέραν της προεδρίας, εκκρεμεί η διαδοχή της Ίζαμπελ Σνάμπελ, η οποία είναι αρμόδια για τις πράξεις αγοράς της ΕΚΤ και αποχωρεί στις 3 Ιανουαρίου 2027, καθώς και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι τρεις θέσεις ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας διαπραγμάτευσης μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ολλανδίας.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την κατάσταση αρκετά πρωτοφανή, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν οι σχετικές συζητήσεις επικεντρώνονταν συνήθως στην προεδρία της ΕΚΤ.

Υπενθύμισε ότι το άρθρο 283 της Συνθήκης προβλέπει συγκεκριμένη θεσμική διαδικασία, με επίσημη σύσταση και διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επανέλαβε, πάντως, ότι ο καθοριστικός ρόλος ανήκει στους ηγέτες της ΕΕ, με το Eurogroup να διευκολύνει τη διαδικασία σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών.

Στο επίκεντρο και οι αμυντικές δαπάνες

Πέρα από τις αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ, η συνεδρίαση του Eurogroup περιλαμβάνει και το ζήτημα της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο πρόεδρος του Eurogroup συνέδεσε την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών με την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων από τον πληθωρισμό, το κόστος δανεισμού και τις πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες.

Όπως σημείωσε, η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής έχει ήδη επιτρέψει σε αρκετά κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στις οικονομικές επιπτώσεις των αμυντικών επενδύσεων, στις οικονομίες κλίμακας και στις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

«Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ευρωπαϊκή συνέργεια», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε ευρώ που δαπανάται.

Συνοψίζοντας την προσέγγιση αυτή, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να πετύχει «περισσότερα με λιγότερα».

ΚΥΠΕ