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Χωρίς μπαταρία, χωρίς φόρτιση και με μια τεχνολογία που ενεργοποιείται από το ίδιο το βούρτσισμα, επιστήμονες δημιούργησαν μια νέα οδοντόβουρτσα η οποία παράγει ηλεκτρικά φορτία που συμβάλλουν στην καταστροφή βακτηρίων.

Τα πρώτα αποτελέσματα από δοκιμή σε ανθρώπους δείχνουν σημαντική μείωση της οδοντικής πλάκας και της φλεγμονής των ούλων.

Μια οδοντόβουρτσα που παράγει μόνη της ηλεκτρισμό και χρησιμοποιεί την ενέργεια αυτή για να καταπολεμήσει τα βακτήρια του στόματος ανέπτυξαν επιστήμονες στην Κίνα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή στοματική υγιεινή.

Η νέα τεχνολογία, που παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, αξιοποιεί την κίνηση που κάνουμε όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, χωρίς να χρειάζεται μπαταρία ή εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς λειτουργεί

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Πεκίνου αντικατέστησε τις συμβατικές νάιλον τρίχες της οδοντόβουρτσας με ειδικές τρίχες από ένα πολυμερές υλικό, γνωστό ως PVDF.

Το υλικό αυτό διαθέτει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. Κάθε φορά που οι τρίχες λυγίζουν κατά το βούρτσισμα, παράγονται μικροσκοπικά ηλεκτρικά φορτία.

Τα φορτία προκαλούν χημικές αντιδράσεις στο νερό και στο σάλιο, δημιουργώντας δραστικές μορφές οξυγόνου που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις μεμβράνες των βακτηρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, η οδοντόβουρτσα συνδυάζει δύο δράσεις: τον συνηθισμένο μηχανικό καθαρισμό και μια πρόσθετη αντιβακτηριακή λειτουργία.

Τι έδειξε η δοκιμή σε ανθρώπους

Οι επιστήμονες δοκίμασαν την τεχνολογία σε 115 ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και παρακολουθήθηκαν για τρεις μήνες.

Οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν τις πειραματικές οδοντόβουρτσες, ενώ οι υπόλοιπες συμβατικές οδοντόβουρτσες. Όλοι οι συμμετέχοντες βούρτσιζαν τα δόντια τους δύο φορές την ημέρα, χρησιμοποιώντας οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η οδοντική πλάκα μειώθηκε κατά περίπου 40% στους χρήστες της νέας οδοντόβουρτσας, έναντι περίπου 15% στους χρήστες των συμβατικών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν βελτιώσεις στη φλεγμονή και στην αιμορραγία των ούλων, καθώς και μείωση της σχετικής παρουσίας ορισμένων βακτηρίων που συνδέονται με στοματικές παθήσεις.

Πότε θα κυκλοφορήσει;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η τεχνολογία παραμένει σε πειραματικό στάδιο.

Οι εργαστηριακές δοκιμές δεν έδειξαν βλάβες στην επιφάνεια των δοντιών ή τοξικότητα σε ανθρώπινα κύτταρα. Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες για να επιβεβαιωθούν η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά της.