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Τον μαύρο μπερέ παρέλαβαν οι οπλίτες της 2026 ΕΣΣΟ που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους στις Μονάδες των Τεθωρακισμένων, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στο Στρατόπεδο «Σταύρου Στυλιανίδη».

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, οικογένειες των οπλιτών και εκπρόσωποι θρησκευτικών και τοπικών αρχών.

Την απονομή έκαναν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεθωρακισμένων του ΓΕΕΦ και οι Διοικητές των Μονάδων στις οποίες εκπαιδεύτηκαν οι οπλίτες. Στην απονομή συμμετείχαν και γονείς των οπλιτών.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν επίδειξη με τα μέσα που διαθέτει η Ταξιαρχία.

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