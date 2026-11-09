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Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, ανησυχίες για την ενεργειακή της ασφάλεια και δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Ενώ η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ έχουν προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να παρουσιάσουν την ΕΕ ως δύναμη που υποστηρίζει την αποκλιμάκωση, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2026, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών της περιοχής και κάλεσαν όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ΕΕ έχει επίσης επαναλάβει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και οφείλει να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σε δήλωσή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 15 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) υπογράμμισε ότι μια βιώσιμη λύση στα εκκρεμή ζητήματα με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων.

Η διπλωματική αυτή στάση αντανακλά μια ευρύτερη ανησυχία, καθώς οι συνέπειες του πολέμου γίνονται όλο και πιο αισθητές στις ευρωπαϊκές οικονομίες, στις ενεργειακές αγορές και στο διεθνές εμπόριο.

Ενεργειακή ασφάλεια: Το άμεσο σημείο ευπάθειας της Ευρώπης

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες για την ΕΕ είναι η διατάραξη του ενεργειακού εφοδιασμού και η επακόλουθη αύξηση των τιμών.

Τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ομάν, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Οι διαταραχές στην εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχουν επηρεάσει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας αυξήσεις στις τιμές και αβεβαιότητα για τη μελλοντική επάρκεια των προμηθειών.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένη σε αυτές τις εξελίξεις, παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των ενεργειακών της προμηθευτών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασε τις πιθανές οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 27 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, σε ένα σενάριο σοβαρής και παρατεταμένης διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φθάσει τα 180 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να ανέλθει στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Στο ίδιο σενάριο, ο πληθωρισμός στην ΕΕ θα μπορούσε να φθάσει το 3,5% το 2027, έναντι βασικής πρόβλεψης 2,4%. Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να περιοριστεί στο 0,7%, από 1,4% που προβλέπεται στο βασικό σενάριο.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρισμού, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη γεωργία. Ιδιαίτερα εκτεθειμένη είναι η παραγωγή λιπασμάτων, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει το κόστος παραγωγής τροφίμων και να επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις άμεσες επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό. Σε ενημέρωση της στις 28 Μαΐου ανέφερε ότι, παρά τις επιπτώσεις στις τιμές, δεν είχε σημειωθεί άμεση φυσική διακοπή του εφοδιασμού των καταναλωτών στην ΕΕ. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην αγορά, ιδιαίτερα των αεροπορικών καυσίμων.

Οικονομική και πολιτική πρόκληση για τις Βρυξέλλες

Οι οικονομικές συνέπειες δημιουργούν μια δύσκολη εξίσωση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Τα κράτη μέλη δέχονται πιέσεις να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Ωστόσο, οι επιδοτήσεις και τα μέτρα οικονομικής στήριξης ενδέχεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ήδη πιεσμένους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Πρόσφατη ενημερωτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εξετάζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει τον αντίκτυπο της αστάθειας στις τιμές ενέργειας στον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό, να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη και να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ως μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, η ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες αυξάνουν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η έκθεση αναδεικνύει την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς οι κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών και ενδυνάμωσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Καταδεικνύουν, επίσης, ότι η σύγκρουση επηρεάζει όχι μόνο το άμεσο ενεργειακό κόστος, αλλά και τις μακροπρόθεσμες πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας.

Οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου, προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκαλώντας σημαντικό πολιτικό πλήγμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο στη στρατιωτική στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν, στη στήριξή της προς το Ισραήλ, καθώς και στο οικονομικό κόστος της συνεχιζόμενης εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ο αυξημένος κοινοβουλευτικός έλεγχος θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις προς την Ουάσιγκτον για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται αυτόματα αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ούτε περιορίζει αυτομάτως την εξουσία του προέδρου να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στο Κογκρέσο θα μπορούσε επίσης να εντείνει τις διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών σε ζητήματα αμυντικών δαπανών, εμπορίου, κυρώσεων και διεθνούς ασφάλειας.

Για την ΕΕ, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει μια κοινή διπλωματική στάση, προετοιμαζόμενη παράλληλα για μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Το στρατηγικό δίλημμα της Ευρώπης

Η σύγκρουση έχει αναδείξει τα όρια της ευρωπαϊκής επιρροής σε μια κρίση στην οποία εμπλέκονται μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα έχει καταδείξει πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη σε εξελίξεις εκτός των συνόρων της.

Η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, η δυνατότητά της να επηρεάσει τις εξελίξεις εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, τις σχέσεις της με τους περιφερειακούς εταίρους και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άμεσες προτεραιότητες παραμένουν η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και ο περιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων.

Η μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι πιο σύνθετη: η μείωση της έκθεσης της Ευρώπης σε εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις και η διαμόρφωση μιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.