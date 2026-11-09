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Η εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ είναι μόνο η αρχή της ιστορίας. Η ουσία, όμως, δεν περιορίζεται στην προσωπική ζωή του ισχυρού άνδρα της Nvidia. Στο επίκεντρο βρίσκονται πολύ σοβαρότερα ζητήματα: η πρόσβαση της Κίνας στα πιο προηγμένα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, το κατά πόσο εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι στενοί δεσμοί του Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το αν ο διευθύνων σύμβουλός της υπήρξε στόχος ξένης επιχείρησης πληροφοριών και αν διέρρευσε ευαίσθητα στοιχεία. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει πως διακυβεύτηκαν εταιρικά απόρρητα ή πληροφορίες εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι, προς το παρόν, το σημείο εκκίνησης της έρευνας — όχι το πόρισμά της.

Το δίλημμα της Ουάσιγκτον

Η υπόθεση εκτυλίσσεται ενώ η Ουάσιγκτον προσπαθεί να χαράξει μια σταθερή γραμμή ανάμεσα στην εμπορική αξιοποίηση της αμερικανικής τεχνολογίας και στον περιορισμό των δυνατοτήτων της Κίνας. Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε υπό όρους την εξαγωγή λιγότερο ισχυρών τσιπ της Nvidia στην Κίνα, με αντάλλαγμα μερίδιο από τις πωλήσεις. Το Πεκίνο, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλες εισαγωγές, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών.

Ο Χουάνγκ έχει υποστηρίξει ότι η παρουσία της Nvidia στην κινεζική αγορά εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα: κρατά τις κινεζικές εταιρείες κοντά στην αμερικανική τεχνολογία και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ. Η υπόθεση, όμως, αναζωπυρώνει το αντίθετο επιχείρημα: ότι κάθε πώληση προηγμένων επεξεργαστών μπορεί να ενισχύσει την τεχνολογική και στρατιωτική ισχύ ενός στρατηγικού ανταγωνιστή.

Το πρόβλημα για τον Τραμπ είναι πολιτικό όσο και γεωοικονομικό. Ο πρόεδρος έχει επαινέσει τον Χουάνγκ, τον οποίο θεωρεί σημαντικό συνομιλητή για την τεχνητή νοημοσύνη και την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Αν η έρευνα εντοπίσει κενά στην προστασία πληροφοριών ή στην εποπτεία των πελατών της Nvidia, η στήριξη προς τον CEO μπορεί να εκληφθεί ως επιείκεια προς μια εταιρεία με προνομιακή πρόσβαση στην κυβέρνηση. Αν, αντίθετα, η υπόθεση δεν επιβεβαιωθεί, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εξηγήσει γιατί μια τόσο σοβαρή καταγγελία επηρέασε τη συζήτηση γύρω από έναν κορυφαίο επιχειρηματικό της εταίρο.

Το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις

Οι Ρεπουμπλικανοί επικεφαλής τριών επιτροπών της Βουλής έχουν ζητήσει από τον Χουάνγκ να ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών το Κογκρέσο στις 18 Νοεμβρίου. Θέλουν να μάθουν τι γνώριζε η εταιρεία για την Άλις Χουάνγκ, ποια πρωτόκολλα εφαρμόζει για την προστασία της από ξένη κατασκοπεία και αν υπήρξε κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Δημοκρατικοί έχουν επίσης προαναγγείλει κοινοβουλευτική διερεύνηση, ενώ οι Financial Times αναφέρουν ότι οι νομοθέτες ζητούν εξηγήσεις και για τις δικλίδες ελέγχου της Nvidia.

Έτσι, η υπόθεση δεν περιορίζεται στο αν ο Χουάνγκ αποκάλυψε πληροφορίες. Ανοίγει και ένα δεύτερο μέτωπο: αν οι αμερικανικές υπηρεσίες αξιολόγησαν εγκαίρως τον κίνδυνο, αν ενημέρωσαν τον ίδιο ή την εταιρεία και αν η κυβέρνηση συνέχισε να επιτρέπει εμπορικές συναλλαγές ενώ υπήρχαν σχετικές ανησυχίες. Η Nvidia έχει αναφέρει ότι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις της Megaspeed στη Σιγκαπούρη δεν εντόπισαν στοιχεία παράνομης εκτροπής τσιπ προς την Κίνα. Παράλληλα, η Megaspeed έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο αμερικανικών αρχών για πιθανές διασυνδέσεις με το Πεκίνο και την πρόσβαση σε απαγορευμένους επεξεργαστές.

Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως εκστρατεία δυσφήμησης. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αποδείξεις ότι διέρρευσαν μυστικά, η υπόθεση μπορεί να σκληρύνει τη στάση του Κογκρέσου απέναντι στις εξαγωγές, να εντείνει τους ελέγχους σε πελάτες και μεσάζοντες και να περιορίσει το περιθώριο ελιγμών του Λευκού Οίκου.

Για τον Τραμπ, το πολιτικό στοίχημα είναι διπλό: να προστατεύσει την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή χωρίς να εμφανιστεί ότι αφήνει την Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμη τεχνολογία. Για το Κογκρέσο, είναι η ευκαιρία να διεκδικήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις εξαγωγές. Και για τη Nvidia, η έρευνα θα κρίνει αν η ισχύς του Χουάνγκ —ως επιχειρηματία, διαπραγματευτή και συνομιλητή του Λευκού Οίκου— έγινε πλεονέκτημα ή παράγοντας εθνικού κινδύνου.

naftemporiki.gr