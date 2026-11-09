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Η φοίτηση μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία και περιορισμένη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί σήμερα μια σημαντική παιδαγωγική πρόκληση για το Λύκειο, η οποία απαιτεί ουσιαστική και στοχευμένη εκπαιδευτική στήριξη.

Στο υφιστάμενο πλαίσιο, οι μαθητές αυτοί εντάσσονται σε τμήμα μεταβατικών μαθητών και όχι ως κανονικοί μαθητές της Α΄ Λυκείου. Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του μεταβατικού τμήματος για τη σχολική χρονιά 2025–2026, περίπου το 40% του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, χωρίς διαβαθμισμένα επίπεδα που να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας κάθε μαθητή. Ωστόσο, στο υπόλοιπο 60% καλούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα υψηλών απαιτήσεων, όπως Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Οικονομικά κ.ά., στο επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου.

Το γλωσσικό τείχος και η παιδαγωγική πραγματικότητα

Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες, καθώς οι μαθητές συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν την ορολογία, τις εκφωνήσεις, τις οδηγίες και τις βασικές έννοιες των μαθημάτων. Ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί επιστρατεύουν την αγγλική γλώσσα, το πρόβλημα παραμένει, καθώς αρκετοί μαθητές δεν κατέχουν επαρκώς ούτε αυτήν. Ως αποτέλεσμα, ενώ οι μαθητές αυτοί τυπικά φοιτούν σε κανονικό πρόγραμμα, ουσιαστικά στερούνται των γλωσσικών προϋποθέσεων για να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, ακόμη και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η γλωσσική επάρκεια πολλών παιδιών, όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί που τα διδάσκουν με βάση και τα γραπτά των εξετάσεων, αντιστοιχεί περίπου σε επίπεδο Γ΄–Δ΄ Δημοτικού. Παρ’ όλα αυτά, μετά τις εξετάσεις, που αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές εντάσσονται πλέον επίσημα ως κανονικοί μαθητές στην Α΄ ή ακόμη και στη Β΄ Λυκείου, ανάλογα με τον κλάδο που θα επιλέξουν. Για όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν απολυτήριο, η μετάβαση αυτή είναι αναπόφευκτη, αφού η παραμονή στο μεταβατικό τμήμα δεν οδηγεί σε απολυτήριο. Η σύγκριση των γραπτών αυτών των μαθητών με γραπτά μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στα Νέα Ελληνικά αποκαλύπτει μεγάλη απόκλιση, η οποία καθιστά την ουσιαστική παρακολούθηση των μαθημάτων του Λυκείου εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, η προαγωγή, που μοιάζει με επιτυχία, μπορεί να αποδειχθεί παγίδα: ένας μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δοκιμίου, αλλά, όταν ενταχθεί στη Β΄ Λυκείου, να δυσκολευτεί με τη γλώσσα των μαθημάτων και να χρειαστεί να επαναλάβει την τάξη.

Οι ψυχοσυναισθηματικές προεκτάσεις της σχολικής αποτυχίας

Η συνεχής αδυναμία κατανόησης μπορεί να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία και επανάληψη τάξης. Το σοβαρότερο, όμως, είναι το πλήγμα στην αυτοεικόνα των παιδιών. Οι μαθητές και οι οικογένειές τους καταλήγουν συχνά να θεωρούν ότι η αποτυχία οφείλεται σε προσωπική αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για παιδιά που δεν έλαβαν την κατάλληλη στήριξη. Το άγχος, η απογοήτευση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακή απομάκρυνση από το σχολείο και να επιβαρύνουν την ψυχική τους υγεία.

Πρόταση για ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ένταξης

Για να σπάσει αυτός ο κύκλος, προτείνεται οι μαθητές να μαθαίνουν πρώτα την ελληνική γλώσσα, σε διαβαθμισμένα επίπεδα που λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας του καθενός, μέχρι να φτάσουν σε επίπεδο αντίστοιχο της Γ΄ Γυμνασίου, και μόνο τότε να εντάσσονται στα υπόλοιπα μαθήματα του Λυκείου. Η ένταξη αυτή μπορεί να γίνεται σταδιακά, με γλωσσική στήριξη που συνεχίζεται και μετά τη μετάβαση στα κανονικά τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η ένταξη στο Λύκειο δεν θα αποτελεί μια «βουτιά στα βαθιά», αλλά μια ομαλή μετάβαση που διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην πραγματική μάθηση.

Από την τυπική στην ουσιαστική ένταξη

Η στήριξη των αλλόγλωσσων μαθητών δεν είναι μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια, αλλά ζήτημα ισότητας και παιδαγωγικής ευθύνης. Οι αρχές της μη διάκρισης και της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση επιβάλλουν την παροχή προσαρμοσμένης στήριξης. Αν θέλουμε ένα σχολείο που δεν αφήνει κανένα παιδί στο περιθώριο, οφείλουμε να δούμε με σοβαρότητα το σημείο από το οποίο ξεκινά κάθε μαθητής και όχι μόνο το επίπεδο στο οποίο το σύστημα απαιτεί να φτάσει.