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Το σοβαρό και επικίνδυνο πρόβλημα με τους ανήλικους που οδηγούν στην επαρχία Πάφου, λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις για τις αρχές. Πλέον, διαπιστώνεται από την εντατικοποίηση των ελέγχων ότι ουκ ολίγοι ανήλικοι όχι απλώς πιάνουν τιμόνι ενώ δεν έχουν άδεια και ασφάλιση, αλλά μεταβαίνουν και στα σχολεία τους με τα αυτοκίνητα.

Μπαίνουν κανονικά σε χώρους στάθμευσης των σχολείων, παρκάρουν, πηγαίνουν στις τάξεις τους και με το πέρας της σχολικής ημέρας ξαναμπαίνουν στο όχημα και οδηγούν πίσω στο σπίτι τους, ανέφερε παραστατικά στον «Φ» αξιωματούχος της Αστυνομίας. Αυτό καθίσταται ακόμη σοβαρότερο, παρατήρησε, αφού πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ανήλικο που ξεγελά σε κάποια στιγμή τους γονείς και παίρνει το αυτοκίνητο για μια βόλτα. Μιλάμε για μια διαδικασία ωρών και ένα πήγαινε- έλα από το σπίτι στο σχολείο και πίσω, που δεν είναι δυνατό ο γονέας να μην αντιλαμβάνεται τί συνέβη, επεσήμανε.

Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε εκ νέου τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη, σε ελέγχους που διενήργησε η ομάδα Ζ της Τροχαίας Πάφου, με κύριο σκοπό την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας στον τομέα των τροχαίων αδικημάτων. Τρία ανήλικα πρόσωπα εντοπίσθηκαν και καταγγέλθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι οποίοι οδηγουσαν αυτοκίνητα, χωρίς να είναι κάτοχοι άδειας οδηγού και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, κατά την άφιξη τους το ένα και κατά την αναχώρηση τους τα άλλα δύο από τα λύκεια στα οποία φοιτούν.

Οι δύο μαθητές εντοπίστηκαν στη Πόλη Χρυσοχούς και ο τρίτος στη πόλη της Πάφου. ​Τα οχήματα τους, τα οποία ανήκουν στους γονείς τους, κατακρατήθηκαν και οι συνθήκες κάτω από τις οποιες περιήλθαν τα οχήματα στη κατοχή των νεαρών, εξετάζονται.