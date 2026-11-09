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Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 26 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά εμπρησμό αυτοκινήτου ο οποίος διαπράχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:30 μ.μ., στις 24/10/2026, έγινε αντιληπτή φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία εταιρείας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε δρόμο στην επαρχία Λεμεσού.

Από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, ενώ προέκυψε μαρτυρία εναντίον 26χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.