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Εργασίες θα διεξάγονται από τη Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου, μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου, 2026, καθώς και μεταξύ των ημερομηνιών 16 και 20 Νοεμβρίου, 2026, στη σήραγγα του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού, με την Αστυνομία να συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η σήραγγα θα παραμένει κλειστή στη μία κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στη σήραγγα προς την άλλη κατεύθυνση, που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, προς Λεμεσό και προς Πάφο.

Οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 08.00 το πρωί, μέχρι τις 7.00 το βράδυ, για σκοπούς συντήρησης των εγκαταστάσεων της σήραγγας. Την περίοδο μεταξύ Δευτέρας 09 Νοεμβρίου και Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, οι εργασίες θα διεξάγονται στη σήραγγα στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, ενώ την περίοδο μεταξύ Δευτέρας 16 Νοεμβρίου και Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, οι εργασίες θα διεξάγονται στη σήραγγα στην κατεύθυνση προς Πάφο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η σήραγγα θα είναι κλειστή στην κατεύθυνση όπου θα διεξάγονται οι εργασίες και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη σήραγγα στην αντίθετη κατεύθυνση, που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, προς Λεμεσό και προς Πάφο. Η σήραγγα θα παραδίδεται στην κυκλοφορία με το πέρας των καθημερινών εργασιών στις 7.00 το βράδυ, μέχρι και την επανέναρξη των εργασιών στις 8.00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των οδικών έργων.