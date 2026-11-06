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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινό κλείσιμο λωρίδων σε αυτοκινητοδρόμους και άλλους δρόμους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου φέρνουν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου, αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας και πληροφοριακών πινακίδων, καθώς και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων.

Οι οδηγοί, σύμφωνα με την Αστυνομία, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις προσωρινές ρυθμίσεις και τις σχετικές σημάνσεις.

Συγκεκριμένα:

Στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου, στο τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Ξυλοφάγου (Έξοδος 66) και τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, από τη Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2026, μέχρι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 07:00 το πρωί και 15:00 το απόγευμα, εξαιρουμένων των αργιών, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης πληροφοριακών πινακίδων. Οι εργασίες θα διεξάγονται στο έρεισμα του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα μεταξύ κυκλικού κόμβου ΓΣΠ και συμβολής με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, από την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026 μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και Αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30 το πρωί μέχρι τις 14:30 το απόγευμα, θα διεξάγονται από το Τμήμα Δασών περιοδικά εργασίες ποτίσματος των φυτών στα ερείσματα και στα πρανή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα περίπου ανά φορά και ανά κατεύθυνση. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα μεταξύ του κόμβου Σκαρίνου και της συμβολής του αυτοκινητοδρόμου με τη λεωφόρο Αθαλάσσας και τη λεωφόρο Λεμεσού στην είσοδο Λευκωσίας, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 26 Νοέμβριου 2026, εκτός Παρασκευής, Σαββατοκύριακων και αργίας μεταξύ των ωρών 21:00 το βράδυ και 05:00 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται περιοδικά, εργασίες οριζόντιας σήμανσης. Η συγκεκριμένη εργασία θα διεξάγεται τμηματικά με κλείσιμο μιας λωρίδας κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου μεταξύ του κόμβου Σκαρίνου και της εξόδου προς Πέτρα του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2026 μέχρι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 20:00 το βράδυ και 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ερήμης και Πέτρας του Ρωμιού, από τη Δευτέρα 07/09/2026 μέχρι την Τρίτη 15/12/2026, μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. με 15:00 εκτός Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται, περιοδικά, εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει ανά πάσα στιγμή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος 2000 μ. περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30 το πρωί και 14:30 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών στην κεντρική διαχωριστική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Πάφο σε μήκος 3χλμ κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι τον τερματικό κόμβο Κονιών.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, σε τμήματα παρά την Αγία Βαρβάρα και την Αναρίτα, από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 08:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει ο αυτοκινητόδρομος στην κατεύθυνση προς Λεμεσό και η τροχαία κίνηση από Πάφο προς Λεμεσό θα διοχετεύεται μέσω ανοίγματoς του αυτοκινητόδρομου παρά την Αγία Βαρβάρα στην αντίθετη κατεύθυνση που θα χρησιμοποιείται για αμφίδρομη κίνηση οχημάτων για απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων. Η κυκλοφορία θα επανέρχεται μέσω ανοίγματος παρά την Αναρίτα.

Σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού και του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας μεταξύ της εξόδου προς Πέτρα του Ρωμιού και του κόμβου Σκαρίνου και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2026 μέχρι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 20:00 το βράδυ και 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού, μεταξύ 09 και 13 Νοεμβρίου, 2026, καθώς και μεταξύ 16 και 20 Νοεμβρίου, 2026, θα διεξάγονται εργασίες από τις 08.00 το πρωί, μέχρι τις 7.00 το βράδυ, για σκοπούς συντήρησης των εγκαταστάσεων της σήραγγας. Στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, οι εργασίες θα διεξάγονται την περίοδο μεταξύ Δευτέρας 09 Νοεμβρίου και Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ενώ στην κατεύθυνση προς Πάφο, οι εργασίες θα διεξάγονται την περίοδο μεταξύ Δευτέρας 16 Νοεμβρίου και Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η σήραγγα θα είναι κλειστή στην κατεύθυνση όπου θα διεξάγονται οι εργασίες και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη σήραγγα στην αντίθετη κατεύθυνση, που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, προς Λεμεσό και προς Πάφο. Η σήραγγα θα παραδίδεται στην κυκλοφορία με το πέρας των καθημερινών εργασιών στις 7.00 το βράδυ, μέχρι και την επανέναρξη των εργασιών στις 8.00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Στον Αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού (Α6), σε τμήματα παρά την Αγ. Βαρβάρα και Αναρίτα με κατεύθυνση προς Λεμεσό, από την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου,

μεταξύ των ωρών 08:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Πάφο – Λεμεσό θα διοχετεύεται μέσω ανοίγματος του αυτοκινητόδρομου παρά τoν κόμβο Τίμης –Αναρίτας στην αντίθετη κατεύθυνση που θα χρησιμοποιείται για αμφίδρομη κίνηση οχημάτων για απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων. Η κυκλοφορία θα επανέρχεται μέσω ανοίγματος παρά τον ζυγιστικό σταθμό των Κουκλιών.

Στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Δένειας, από τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Ακακίου, την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου, την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί και 13:30 το μεσημέρι, θα εκτελούνται εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τοπικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση Λευκωσίας – Δένειας για περίπου 100 μέτρα και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο δρόμο Αστρομερίτη – Τροόδους, παρά την κοινότητα Ευρύχου, από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 20 Νοέμβριου 2026, εκτός σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30 το πρωί και 16:30 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα του οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. η μια λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με το σύστημα “STOP & GO”, με κατάλληλη σηματοδότηση.

Στον δρόμο Αστρομερίτη-Τροόδους, παρά την κοινότητα Ευρύχου, από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 20 Νοέμβριου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου μεταξύ των ωρών 08:30 το πρωί και 16:30 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μια λωρίδα, τμηματικά σε μήκος 200μ. και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με το σύστημα “STOP & GO”, με κατάλληλη σηματοδότηση.

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 2026 και για χρονική περίοδο 4 μηνών, θα υπάρχουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Η συμβολή της λεωφόρου Αμμοχώστου με τη λεωφόρο Τζων Κέννετυ θα είναι κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται μέσω προσωρινής φωτοελεγχόμενης συμβολής που θα δημιουργηθεί στη συμβολή της οδού Τρύφωνος με την λεωφόρο Αμμοχώστου.

Στον Στρόβολο, στη λεωφόρο Στροβόλου παρά τη συμβολή με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Κυρπιανού, από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου, 2026 μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, 2027, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής τρίτης λωρίδας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το επηρεαζόμενο πεζοδρόμιο θα παραμείνει κλειστό για περίπου 200μ. Η κίνηση των πεζών στο πεζοδρόμιο (ανατολικά στο δρόμο) όπου θα γίνονται κατασκευαστικές εργασίες θα μεταφερθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο με κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.

Στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους παρά το Ψηλό Δέντρο, από την Δευτέρα 24/08/2026 μέχρι την Τετάρτη 23/12/2026, θα εκτελούνται από ιδιωτική εταιρεία εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με ενσωματωμένο πλέγμα ανύψωσης υφιστάμενων τοιχίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση προσωρινών φώτων τροχαίας.

Στον δρόμο Επισκοπής-Μανδριών, παρά το χωριό Σούνι-Ζανατζιά, από τη Δευτέρα 31/08/2026 μέχρι την Πέμπτη 31/12/2026, θα διεξάγονται από ιδιωτική εταιρεία, εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλειστή η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση προσωρινών φώτων τροχαίας.

Σε τμήματα του δρόμου Καρβουνά – Τροόδους (Β9), από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 07:00 το πρωί και 15:00 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργίας, θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος των δέντρων και θάμνων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι κλειστή ανά πάσα στιγμή η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100 μέτρων περίπου κάθε φορά και θα γίνεται εναλλάξ η διαχείριση της τροχαίας κίνησης, με το σύστημα “STOP & GO” με κατάλληλη σηματοδότηση.

Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 2026 μέχρι και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 2026 θα εkτελούνται εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στη λεωφόρο Φανερωμένης στον κυκλικό κόμβο Φανερωμένης (1ης Απριλίου). Κατά την πιο πάνω περίοδο, θα κλείσει η εξωτερική κλωρίδα κυκλοφορίας του κυκλικού κόβου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην εσωτερική λωρίδα με κατάλληλη σήμανση. Ταυτόχρονα η έξοδος προς την 1η Απριλίου θα παραμείνων προσωρινά κλειστή και η τροχαία κίνηση θα εκτρέπεται μέσω παρακείμενων δρόμων με την κατάλληλη σήμανση.

Επίσης στη λεωφόρο Φανερώμενης, στη Λάρνακα, από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2026, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε τμήμα μήκους 700 μέτρων περίπου από τον Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης μέχρι τη συμβολή με την οδό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία η κατεύθυνση από Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης προς Λεωφόρο Αρτέμιδος. Η πρόσβαση από τον Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης προς τη Λεωφόρο Αρτέμιδος θα πραγματοποιείται μέσω των οδών 1ης Απριλίου, Αγαμέμνονος και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την προσωρινή οδική σήμανση. Παράλληλα θα επιτρέπεται η πρόσβαση των πελατών προς στις διάφορες επιχειρήσεις, διαμέσου των οδών Αριστοφάνους και Νικοκλέους. Στην κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Αρτέμιδος προς τον Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με την κατάλληλη προσωρινή οδική σήμανση.

Σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου Αεροδρομίου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμβου, και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού, από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, εκτός Κυριακών και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30 το πρωί και 16:30 το απόγευμα, θα εκτελούνται εργασίες για κόψιμο/κλάδεμα και μάζεμα ακακιών και άλλων δέντρων από τα ερείσματα και τα πρανή.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε τμήμα του δρόμου, μεταξύ των χωριών Αγγλεισίδων και Κοφίνου, από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και Αργίας, μεταξύ των ωρών 08:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής αγωγού. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το τμήμα του δρόμου, θα κλείνει για μήκος 100 μέτρων περίπου, σε δύο ταυτόχρονα σημεία και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση φώτων τροχαίας, σύμφωνα με την κατάλληλη προσωρινή οδική σήμανση.

Στον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, από τις 7 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 8:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα, καθημερινά Δευτέρα με Σάββατο, εκτός Κυριακών, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής αγωγού. Κατά την πιο πάνω περίοδο, θα κλείνει τμήμα του δρόμου, μεταξύ των χωριών Μενόγειας και Αγγλεισίδων, για μήκος 100 μέτρα περίπου, σε δύο ταυτόχρονα σημεία και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση φώτων τροχαίας, σύμφωνα με την κατάλληλη προσωρινή οδική σήμανση.