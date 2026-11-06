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Την προώθηση διμερούς συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την καλύτερη προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όσων εργάζονται ή έχουν εργαστεί στην Κύπρο και τη Μολδαβία, συζήτησαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, και η ομόλογός του της Μολδαβίας, Ναταλία Πλούγκαρου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της απασχόλησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Κύπριου Υπουργού στη Μολδαβία, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι δύο πλευρές εξέτασαν τα επόμενα βήματα για την έναρξη τεχνικών διαβουλεύσεων σχετικά με τη συμφωνία, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις προτεραιότητές τους και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ψηφιοποίηση εργασιακών διαδικασιών και σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, με την κυπριακή πλευρά να παρουσιάζει την εμπειρία της από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα επιθεώρησης εργασίας, ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και η πρόληψη της αδήλωτης εργασίας.

Στην ατζέντα περιλήφθηκαν ακόμη η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών.

Στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας

Ο Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επαφές και τη δυνατότητα ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της προόδου της χώρας προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, για την προώθηση κοινών στόχων και αξιών.

«Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και της προώθησης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Μολδαβίας στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

ΚΥΠΕ