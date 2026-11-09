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Ο Μάριος Νικολάου, Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και υπεύθυνος προώθησης της υπηρεσίας Cashback, εξηγεί πώς η υπηρεσία κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη, ποιες είναι οι προϋποθέσεις χρήσης της και ποιοι οι στόχοι της νέας εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία με τη VISA.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης που υλοποιείτε σε συνεργασία με τη VISA;

Καταρχάς, θα ήθελα να σημειώσω ότι η επανεκκίνηση της εκστρατείας ενημέρωσης για το Cashback, εμπίπτει στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου για παροχή χρήσιμων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στόχος μας, σε συνεργασία με τη VISA, είναι να ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό για αυτή τη σύγχρονη εναλλακτική δυνατότητα ανάληψης μετρητών. Θέλουμε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι η πρόσβαση στα ρευστά τους διαθέσιμα δεν περιορίζεται μόνο στα τραπεζικά καταστήματα ή τα ΑΤΜ, αλλά είναι διαθέσιμη δίπλα τους, στα καταστήματα που επισκέπτονται καθημερινά. Παράλληλα, ενισχύουμε την ομαλή μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις που προσφέρουν ευελιξία και άνεση σε όλες τις ομάδες πληθυσμού. Ένας άλλος στόχος της εκστρατείας, είναι η αύξηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υπηρεσία ούτως ώστε να διευρυνθεί το δίκτυο καταστημάτων και οι καταναλωτές να έχουν περισσότερη επιλογή ως προς τα σημεία από τα οποία μπορούν να λαμβάνουν μετρητά.

Σε ποια καταστήματα μπορούμε να βρούμε την υπηρεσία;

Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία προσφέρεται σε τουλάχιστον 450 καταστήματα λιανικής σε ολόκληρη την Κύπρο. To υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων είναι επαρκώς διευρυμένο αφού καλύπτει αρκετές περιοχές των πόλεων και ένα σημαντικό αριθμό των χωριών της Κύπρου. Μιλάμε για σημεία που επισκεπτόμαστε όλοι σχεδόν καθημερινά: υπεραγορές, πρατήρια καυσίμων, φούρνους, περίπτερα και άλλα τοπικά καταστήματα. Τα καταστήματα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της JCC Payment Systems Ltd (κάτω από τον τίτλο Cashback) η οποία είναι μία από τις συμμετέχουσες εταιρίες παροχής μηχανών POS σε καταστήματα, μαζί με την Vpayments. Νοείται ότι στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν και άλλες εταιρίες παροχής μηχανών POS, εάν το επιθυμούν, αφού ο στόχος είναι κοινός και αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπρόσθετα, τα συμμετέχοντα καταστήματα έχουν επικολλήσει στις βιτρίνες τους σχετικές αφίσες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την εκστρατεία ενημέρωσης. Στις αφίσες, πέρα από την σήμανση παροχής της υπηρεσίας, αναγράφεται σχετικό QR Code το οποίο συνδέεται με την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Cashback.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα για τον πολίτη και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις;

Για τους πολίτες, το μεγαλύτερο όφελος είναι η ευκολία και η εξοικονόμηση χρόνου. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνουν μόνο για ΑΤΜ ή να κάνουν επιπλέον διαδρομές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή για κατοίκους απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών, όπου η πρόσβαση σε ΑΤΜ μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Παράλληλα, η εξασφάλιση μετρητών πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που δεν προσφέρουν την υπηρεσία. Για παράδειγμα εάν κάποιος επιθυμεί να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο του και χρειάζεται και μετρητά, τότε πιθανόν να επιλέξει ένα πρατήριο βενζίνης που προσφέρει την υπηρεσία έτσι ώστε να εξοικονομήσει χρόνο και κόπο. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις με σημαντική εισροή μετρητών, θα έχουν τη δυνατότητα να «επιστρέφουν» σε πελάτες τους τα μετρητά που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της μέρας, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό, μεταβάσεις σε καταστήματα τραπεζών για καταθέσεις των μετρητών τους, ή πληρωμές χρηματαποστολών για τη φύλαξη των μετρητών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Σημειώνω τέλος ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε τέλος ή χρέωση για την παροχή της υπηρεσίας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Θα ενθάρρυνα τους καταναλωτές να δοκιμάσουν την υπηρεσία την επόμενη φορά που θα βρεθούν για ψώνια στον συμμετέχοντα φούρνο ή στο περίπτερο της γειτονιάς τους! Είναι ένας ασφαλής, γρήγορος και δωρεάν τρόπος να έχετε πάντα μετρητά στην πορτοφόλι σας, γλιτώνοντας χρόνο και περιττές μετακινήσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Cashback και ποιες κάρτες υποστηρίζονται;

Η διαδικασία είναι προσβάσιμη σε όλους τους πελάτες τραπεζών που είναι κάτοχοι χρεωστικών καρτών (debit cards) VISA ή Mastercard, οι οποίες έχουν εκδοθεί από εγχώριο πάροχο (τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών) και εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό τους. Η μόνη προϋπόθεση είναι να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία αγορά οποιασδήποτε αξίας στο κατάστημα (π.χ. ακόμη και ένα μπουκάλι νερό). Πρέπει να σημειώσουμε ότι η υπηρεσία δεν ισχύει για πιστωτικές κάρτες (credit cards).

Ευκολία, διαφάνεια και ασφάλεια

Υπάρχει κάποιο όριο στο ποσό ανάληψης, πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία και τι ισχύει για τις χρεώσεις;;

Μάλιστα, το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών ορίζεται στα 100 Ευρώ ανά συναλλαγή. Σημειώνω ωστόσο ότι η διαδικασία παροχής μετρητών μπορεί να επαναληφθεί, πέραν την μίας φοράς, από το ίδιο κατάστημα, για τον ίδιο πελάτη, εκτός και αν η επιχείρηση επιθυμεί να θέσει κάποιο ούτως ώστε μπορεί να εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους πελάτες της. Για παράδειγμα μια μικρή υπεραγορά σε ένα χωριό θα έχει περιορισμένα μετρητά λόγω μικρού όγκου εργασιών, (π.χ. σε σύγκριση με ένα πρατήριο βενζίνης στο κέντρο της πόλης) κατ΄ επέκταση η δυνατότητα επανάληψής της υπηρεσίας στο χωρίο, θα είναι περιορισμένη. Η διαδικασία είναι 100% ασφαλής και δεν διαφέρει σε τίποτα από μια κανονική πληρωμή με κάρτα. Ο καταναλωτής πληκτρολογεί τον προσωπικό κωδικό PIN της κάρτας του στο τερματικό POS. Όσον αφορά τις χρεώσεις, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος. Η υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το τερματικό POS εκδίδει δύο διαφορετικές αποδείξεις στις οποίες αναγράφονται ξεχωριστά το ποσό της αγοράς αγαθών και το ποσό της ανάληψης μετρητών. Έτσι ο καταναλωτής έχει πλήρη εικόνα για το τι πληρώνει και τι λαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Στον τραπεζικό λογαριασμό, τα δύο αυτά ποσά εμφανίζονται ενοποιημένα ως μία συνολική συναλλαγή, διευκολύνοντας την παρακολούθηση των εξόδων του.