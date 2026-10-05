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Λευκωσία, 5 Οκτωβρίου 2026: Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, σε συνεργασία με τη VISA, εφαρμόζουν από κοινού παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης για την υπηρεσία Cashback (ανάληψη μετρητών από το ταμείο).

Η υπηρεσία Cashback προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα εξασφάλισης μετρητών απευθείας από τα ταμεία εκατοντάδων σημείων λιανικής πώλησης σε ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς καμία χρέωση για τον πελάτη και χωρίς κάποια επιβάρυνση για τον εμπορευόμενο. Με τη χρήση της κάρτας τους κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους αγορών, οι πολίτες αποκτούν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε μετρητά, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη αναζήτησης ΑΤΜ ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι δύο κεντρικοί στόχοι της εκστρατείας είναι:

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση: Η διοχέτευση των βασικών παραμέτρων, πλεονεκτημάτων και του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας Cashback στο ευρύ κοινό που δεν τη γνωρίζει ακόμα.

Διεύρυνση Δικτύου: Η ενημέρωση και η ενθάρρυνση επιπλέον επιχειρήσεων και σημείων λιανικής να ενταχθούν στο παγκύπριο δίκτυο Cashback.

Δράσεις και συντονισμός καθ’ όλο τον Οκτώβριο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος Τραπεζών θα συντονίζει μια σειρά από ενέργειες και θα βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις τράπεζες, τους παρόχους τερματικών διεκπεραίωσης συναλλαγών (POS) που προσφέρουν ή πρόκειται να παρέχουν την υπηρεσία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την πλήρη επίτευξη των στόχων της εκστρατείας.

Παραγωγή βίντεο

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών περιλαμβάνονται δράσεις όπως η προβολή υλικού στα ΜΜΕ, με διάχυση πληροφόρησης μέσω της παραγωγής βίντεο για ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την υπηρεσία, επεξηγηματικών κειμένων και σχεδιαστικών για το Cashback.

Ταυτόχρονα, ερωτήματα με τις αντίστοιχες απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή του ενημερωτικού προς το κοινό.

Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών σε συνεργασία με τη VISA σχεδίασε και εκτύπωσε αφίσες σε διάφορα μεγέθη τις οποίες έχει αποστείλει παγκύπρια, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αναρτήσουν τις αφίσες στα καταστήματά τους.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών και της VISA επιδιώκει να ενισχύσει την προσβασιμότητα των πολιτών σε μετρητά, προσφέροντας παράλληλα προστιθέμενη αξία στις τοπικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία Cashback, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και την ειδική σελίδα που φιλοξενεί όλες τις λεπτομέρειες για την υπηρεσία Cashback:

Στον ακόλουθου σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε βασικές ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις για την υπηρεσία: https://acb.com.cy/xrimatooikonomiki-ekpaideusi/ipiresia-cashback/